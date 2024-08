Vždy autentická. Ruthie Fosterová je ztělesněním černé hudební tradice a její nové album Mileage to potvrzuje

O postavení letos šedesátileté zpěvačky a kytaristky, kterou jsme viděli naživo u nás zatím jen jednou, a to v roce 2018 na festivalu Colours of Ostrava, svědčí výčet jejích ocenění. Grammy tedy zatím nemá, na tu byla „jen“ čtyřikrát nominována, ale nejvýznamnějších cen v bluesovém oboru Blues Music Awards má už deset, zpravidla v jedné z hlavních kategorií Nejlepší tradiční umělkyně.

Ruthie Fosterová je skutečně úplným ztělesněním černé hudební tradice, z každého jí zazpívaného tónu je cítit hloubka, duše, bluesový cit i dlouholetá rodinná zkušenost dědičného místa na stupínku gospelových zpěváků v kostele.

A ať se přiblíží k některému ze žánrů blíž než k ostatním, je vždycky stejně důvěryhodná, může zpívat jen za dvanáctkového doprovodu kytary nebo s velkou kapelou v rozmáchlém aranžmá, nikdy posluchače nenapadne, že je přítomen nepoctivé „hře na něco“.

Po dvaceti letech u texaského vydavatelského labelu Blue Corn Music, jehož byla jednou z hlavních hvězd, přestoupila s novým albem Mileage na značku, která je pro dějiny populární hudby jedna z nejzásadnějších: memphiské Sun Records. Značka (a studio, přeměněné v první řadě v muzeum) funguje dnes spíše jen příležitostně, ale o to prestižněji. Vždyť mít na svém albu stejné logo, jako měli na svých prvních nahrávkách Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, ale třeba také Howlin’ Wolf, to musí pohnout každým.

Takže není náhoda, že jedinou převzatou skladbou jinak plně autorského alba Mileage je staré blues Arthura „Big Boye“ Crudupa That’s All Right: každý, kdo má nastudovaný alespoň základní slabikář rock’n’rollu, dobře ví, že tahle písnička byla prvním singlem Elvise Presleyho právě u Sun Records a právě ta jej odpálila – a rock’n’rollový žánr spolu s ním – do nadoblačných výšin. Příznačné je i to, že Fosterové verze vrací píseň „domů“, hraje ji hodně syrově, bluesově, byť s jemným náznakem funku.

S polovinou Larkin Poe

Album Mileage produkoval Tyler Bryant, známý bluesový kytarista, autor a producent. A také – což v této souvislosti není nepodstatné – manžel Rebeccy Lowellové, kytaristky a zpěvačky, poloviny nesmírně populárního bluesrockového dua Larkin Poe. Ta byla po celou dobu vzniku alba přítomna a všechny písně kromě uvedeného coveru jsou připsány trojici Fosterová–Lowellová–Bryant. Což vypovídá nejen o tvůrčí atmosféře při nahrávání, ale hlavně o tom, že veškerý materiál vznikal skutečně albu na míru.

Oba spolutvůrci ostatně v rozhovorech na Fosterovou pějí doslova ódy, Lowellová byla prý nadšena z každé chvíle, kdy Fosterová začala vyprávět cokoli ze svého života (a právě z toho vznikaly osobní texty písní), Bryant zase vypráví, jak musel být ve střehu, aby mu neunikl žádný podstatný hudební záblesk: „Zvykl jsem si, že musím mít mikrofony pořád zapnuté, protože kdykoli Ruthie zazpívala, vždycky to stálo za to.“

Nejhlouběji k bluesové prapodstatě sahá Ruthie Fosterová v písni Done, ve které se sešla nejen s Rebeccou Lovellovou u mikrofonu v duetu, ale také s její sestrou Megan, která jako vždy brilantně nahrála part lap steel kytary. Jinak album pracuje spíše s rozmáchlejšími aranžmá, třeba hned v úvodní a zároveň titulní písni, která si bere hodně z gospelu a soulu, ale zároveň neskrývá ambice oslovit silnou melodií a exponovaným hlasovým projevem i široké popové publikum.

Ruthie Foster: Mileage Sun Records 2024

Následující první singl alba Rainbow je jednou z nejmoderněji znějících soulových písní alba (samozřejmě v intencích tradičního přístupu tvůrkyně, nějaké digitální době poplatné pseudoexperimenty tady nečekejme). Jeho aktuálnost a snahu oslovit konkrétní posluchačské kruhy naznačuje už název a obsah, ve kterém zpěvačka sice hovoří víceméně všeobecně o lásce, nicméně je zřejmé, že vyjadřuje sounáležitost s LGBT+ komunitou.

Ať už zpívá písničkové (rozuměj dvanáctitaktovou strukturou nesvázané) rhythm and blues, jako je Good For My Soul, přímo čítankové gospel-soulové balady jako Heartshine či Six Mile Water, anebo vysloveně taneční, de facto rock’n’rollovou vypalovačku Slow Down, vždy je Ruthie Fosterová zcela autentická a ve svém skvělém zpěvu, který je tím, co přes veškerou produkci i zjevnou kvalitu písní album prodává, nepřekonatelná.

Závěrečná miniatura o rozchodu See You When I See You, v níž se sama zpěvačka doprovází na elektrické piano, je nejen krásnou tečkou za skvělým albem, ale také potvrzením Bryantovy skvělé produkce, ve které nechal vyznít skutečně to, co je důležité, a nesnažil se hlas a sdělení Ruthie Fosterové upozadit ve prospěch případných vlastních ambicí.