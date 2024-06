U pramene elektrického blues. Chicagský festival završil bluesový král Buddy Guy, jenž loni zahrál i v Praze

Festival založila v roce 1984 hlava chicagské kultury Lois Weisbergová. Bezprostředním impulzem k jeho vzniku bylo úmrtí „otce chicagského blues“ Muddyho Waterse, který ve čtyřicátých letech tento hudební styl zakládal a je obecně považován za jeho nejvýznamnější osobnost.

Za léta konání festivalu se na jeho pódiích objevili skutečně všichni, kdo v žánru něco znamenají, od veteránů až po čerstvé objevy. Bez zajímavosti není, že jako jeden z velmi mála neamerických účinkujících v historii akce se Chicago Blues Festivalu v roce 2013 zúčastnil náš Michal Prokop s Lubošem Andrštem a Janem Hrubým.

Amfiteátr od Franka Gehryho

Náplň festivalu sestavuje pětadvacetičlenná programová rada, ve které zasedají bluesoví odborníci, pořadatelé, publicisté a muzikanti. Hudební dění se odehrává na třech pódiích v rozlehlém Millenium Parku v centru města, jen pár kroků od začátku (a konce) ikonické dálnice Route 66 vedoucí z Chicaga do Kalifornie.

Scénu nazvanou Visit Mississippi Juke Joint Stage zaštiťuje organizace Visit Mississippi, která má za cíl propagaci amerického státu, ve kterém blues jako takové, ve své původní akustické venkovské podobě na začátku dvacátého století vzniklo.

Nad scénou Rosa’s Lounge Stage drží ochrannou ruku stejnojmenný chicagský bluesový klub, jeden z nejslavnějších a nejlepších ve městě. A hlavní, největší scéna, Jay Pritzker Pavilion, je obrovský amfiteátr, jehož futuristickou konstrukci ve svém typickém duchu navrhl před dvaceti lety slavný architekt, spoluautor pražského Tančícího domu Frank Gehry. Zde hrají headlineři každého dne a schází se tu také nejvíce diváků.

Festival se oficiálně pyšní dost neuvěřitelným každoročním počtem pěti set tisíc návštěvníků, kteří za jeden ročník projdou jeho branami, což by z něj dělalo největší hudební akci bez vstupného (náklady na festival jdou vedle sponzorských peněz na vrub chicagského městského rozpočtu).

Při střízlivém pohledu je třeba toto množství alespoň letos výrazně snížit, ale i tak – tolik lidí na poměrně ortodoxně bluesové přehlídce našinec samozřejmě jinde nemá šanci vidět ani ve snu.

Společenská událost

Hezkým předkrmem hlavního festivalového dění byl čtvrteční koncert v divadle Ramova Theatre, kde se o roli hlavních hvězd podělili jeden z momentálně nejuznávanějších chicagských kytaristů Ronnie Baker Brooks a nekorunovaná královna bluesového zpěvu Shemekia Copelandová.

O tom, že místní muzikanti neberou festival na lehkou váhu a považují jej i za společenskou událost, svědčil i pohled do publika, kde bylo možno zachytit například harmonikářskou hvězdu Billyho Branche či Brooksova bratra, také známého kytaristu Waynea, kteří se nakonec nechali vyvolat z publika a přišli si zahrát na pódium.

Držitelé Grammy Mr. Sipp nebo Christone Kingfish Ingram, současná mladá bluesová kytarová star č. 1, sice dali přednost pohodlí baru a povídání s přáteli před pozvánkou k jamování, nicméně už jejich účast v hledišti svědčila o pozoruhodnosti koncertu a celého festivalu.

V průběhu dalších tří dní vystoupilo v Millenium Parku několik desítek účinkujících. Řada z těch, kteří odehráli svoje koncerty na dvou menších pódiích, patřila ke skutečně velkým objevům.

A to přesto, že věkově už měli svoje teenagerské období dávno za sebou, jako třeba brilantní kytarista Al Spears se svou dokonale sehranou kapelou The Hurricane Project, jehož hvězdou je veteránský zpěvák Herman Hines – pravověrné chicagské blues jako podle příručky, v naprosto dokonalém provedení a s cítěním, které nelze načerpat jinak než mnohaletým objížděním klubových štací.

Naopak vysloveně mladou krev, o které nepochybně ještě uslyšíme, zastupoval například kytarista Jamiah „Dirty Deacon“ Rogers se svou kapelou The Dirty Church Band – mimořádně energeticky nabitý a v tom nejlepším slova smyslu hlučný bluesový projev přinesl naprosto současný pohled na hudbu vyvěrající z těch nejhlubších kořenů.

Absolutně největším objevem menších scén ale byla brilantní kytaristka, skvělá zpěvačka, ale hlavně naprosto přesvědčivá komplexní osobnost Melody Angel.

Mladá rodačka z chicagské South Side, čtvrti, ve které od první poloviny dvacátého století byl černý bluesový živel nejsilnější, se nechala na jedné straně ovlivňovat bluesovou klasikou, na straně druhé obdivuje Hendrixe a Prince, ale nestraní se ani současných žánrů, jako je hip hop a R&B, a to všechno je na jejím projevu slyšet. Pokud je na světě nějaká spravedlnost, z Melody Angel by měla být do roka a do dne velká hvězda.

Síň slávy

Je dobrým zvykem Chicago Blues Festivalu, že v ucelených blocích připomíná na hlavním pódiu osobnosti historie bluesové scény. Ani letošek nebyl v tomto ohledu výjimkou, a tak v pátek kytaristé Jimmy D. Lane či Bob Margolin oslavili sté výročí narození klasika Jimmyho Rogerse, o den později zpěvačky Dee Alexanderová anebo zmíněná Melody Angel uctily stejně vysoké nedožité narozeniny Dinah Washingtonové a nedělní narozeninový blok byl připsán pianistovi Otisi Spannovi.

Ve finálových večerních blocích pak vystoupily například aktuální hvězdy na vzestupu, memphiští Southern Avenue, čelný představitel country-bluesového revivalu Corey Harris nebo zmíněný Mr. Sipp, mísící šťavnaté elektrické blues s gospelem.

Celý festival pak vyvrcholil místy až dojemným koncertem Buddyho Guye. Hudebník, který v červenci oslaví osmaosmdesáté narozeniny a po smrti B. B. Kinga zaujal jeho pozici na pomyslném bluesovém trůně, odehrál obsahově velmi podobné vystoupení jako loni v červenci v pražském Kongresovém centru, ovšem s naprosto rozdílným dopadem.

Chicagské publikum mu doslova zobe z ruky, oceňuje nadšeně každý jeho vtípek, seriózní muzikantský výkon i verbální projev.

Když se ve finále koncertu ke Guyovi připojili bratři Brooksovi, Shemekia Copelandová, Billy Branch a protagonistův syn Greg, přebírající otcovu kytarovou pochodeň, publikum bylo přítomno vlastně čemusi jako „bluesové síni slávy v akci“.