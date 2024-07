Láskyplný výsměch české country. Lufťáci a jejich „jednodenní“ album jsou hudební senzace roku

Českou (samozřejmě i světovou) hudební scénu čas od času prořízne nějaký totální bizár. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století to například bylo hudebně-recitační sdružení Ženy, které sice už dávno neexistuje, ale dodnes si mezi pamětníky drží mimořádně kultovní pozici.

Anebo když před pár lety výtvarník František Skála natočil album s echtovní moravskou dechovou „šumařinkou“ Provodovjané – a pak s ní dokonce začal sporadicky koncertovat.

Spacák v kanclu

Lufťáci jsou z rodu podobných projektů. Fungují už přes rok, ale potenciální posluchači se o nich dozvídali spíše šeptandou nebo prostřednictvím letmých zmínek jejich členů, ale málokdo je slyšel nebo viděl, koncertů měli až donedávna doslova pár.

Všechno se změnilo a věci se uvedly do pohybu několika postupnými klíčovými body. Tím, že vydali první klip Spacák v kanclu, který předpověděl jednak jejich první autorské album, jednak dokumentární film o jeho vzniku.

Tím, že zahráli – díky šeptandě velmi úspěšně – na festivalu Rock For People.

A jednak tím, že jim, úplně nové a prakticky neznámé kapele, věnoval červencovou titulní stranu hudební měsíčník Headliner, což je v mediálním světě skutečné unikum.

Teď už o Lufťácích, jejichž krátké osmadvacetiminutové debutové album AHOOOOOOJ! visí na streamovacích platformách, ví každý, kdo o nich vědět chce a měl by.

Už v lednu loňského roku řekl Adam Krofian, jeden z našich nejtalentovanějších kytaristů mladší až střední generace a leader kapely The Atavists, magazínu Headliner: „Lufťáci jsou takový country-folkový happening. Osobně to považuju za momentálně nejlepší českou country kapelu. Je to prostě skupina lidí, kteří hrají klasické trampské a country písničky plus takové to české ‚top 40‘ typu Olympic atd., ale v ‚ohňovém‘ aranžmá.“

Loni ještě měli Lufťáci proměnlivou sestavu. Jak řekl Krofian: „Všichni, kdo se toho účastní, jsou hodně vytížení a ta sestava se mění.“ Postupem času se ale zřejmě složení ustálilo a dnes o něm lze říct, že je to vlastně all stars band české hudební scény jedné generace.

Mezi členy jsou mimo jiné Matěj Belko, hrající v několika projektech včetně Tata Bojs a hlavně spolutvůrce kultovního youtubového pořadu Kumšt, kde si dokonale „osahal“ parodie všemožných hudebních žánrů.

Dále třeba David Landštof, bubeník, který se snad jako jediný z Lufťáků v minulosti profesionálně dotkl něčeho společného s trampstvím a country, když totiž produkoval dvě alba Wabiho Daňka.

Na kontrabas tady hraje kytarista Mňágy a Žďorp Kuba Červinka, jedním ze zpěváků je skladatel Jan Vávra, který píše písničky pro široké spektrum českých popařů.

Ti všichni našli společnou notu nejen v „blbnutí“ nad převzatými kousky české hudební minulosti, ale rozhodli se stvrdit existenci své kapely albem autorského materiálu.

Album složené i natočené za jediný den

A aby potvrdili i bizarnost celé věci, rozhodli se složit, otextovat i nahrát první album za jediný den v prestižním středočeském studiu Sono. O tom také režisér Jan Látal natočil krátký dokument s příznačným názvem Album za den, kde je, a zdá se, že opravdu autenticky, popsán celý vznik nahrávky od prvního ranního společného kafe ve studiu a vzájemného nastínění si způsobu práce.

Samozřejmě, k výsledku by poctivý recenzent musel mít spoustu výhrad, ale v tomto případě vlastně není co recenzovat, protože jak bylo řečeno, příběh tohohle alba a kapely je prostě zábavný a rozhodně stojí za to jej znát.

Samozřejmě, lze namítnout, že české trampství a česká country jsou snadné cíle, do kterých se v minulosti už strefoval kdekdo, a třeba i vtipněji (vzpomeňme třeba vpravdě brutální nedvědovské parodie Je mi to brácha od zpěvačky Muchy). Ale Lufťáci netvrdí, že experimentují s obsahem, oni experimentují spíše s formou.

A co hlavně: není to výsměch bez možná skrývané, ale přesto podpovrchově evidentní lásky k tomu, čemu se smějí. Protože sentimentální vzpomínky na dětství nebo mládí u táboráku má v portfoliu snad každý, včetně rockových muzikantů.