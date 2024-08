Nekonečný devadesátkový mejdan startuje. Trutnoff slaví jubileum: 40 let od „prvního pokusu“

To výročí samozřejmě není z určitého úhlu pohledu tak úplně přesné, první dva ročníky za komunistického temna se vlastně nekonaly a staly se nejen součástí festivalové mytologie, ale i obecných dějin české kultury v totalitní době.

První pokus v roce 1984 ve Starých Bukách u Trutnova v sále místní hospody skončil tím, že Státní bezpečnost organizátora Martina Věcheta a některé kapely zatkla, návštěvníky rozehnala a část lidí se konspirativně dostala na nedalekou chalupu Václava Havla na Hrádečku, kde přečkala noc.

Ani druhý pokus, který se měl konat pod širým nebem na soukromém pozemku Martina Věcheta ve Volanově u Trutnova, přes přísnou konspiraci nevyšel, policie pozemek ještě před zahájením postříkala močůvkou, ale aparaturu se podařilo převést – kam jinam než na Hrádeček k Václavu Havlovi – a uschovat ji v tamní stodole.

Stylový rozptyl

Historie trutnovského festivalu, který se pak od prvního skutečně uspořádaného svobodného ročníku 1990 konal v amfiteátru Na Bojišti, zažila svoje velké vzlety, kdy se na pódiu střídaly velké světové rockové hvězdy s domácími účinkujícími známými spíše z klubů – právě takové paradoxní zlomy jsou dodnes pro dramaturgii festivalu typické.

O šíři dramaturgie dozajista vypovídá i letošní program, už třeba jen jmény těch několika zahraničních účinkujících. Jsou mezi nimi britští The Jesus And Mary Chain, jejichž největší sláva na přelomu osmdesátých a devadesátých let pomohla spustit vlnu nezávislého rocku zvanou shoegaze a kteří společně s generačními druhy typu Slowdive nebo Ride dnes zažívají celosvětově velký comeback.

Kromě nich zahrají například i snad poslední stále aktivní autentičtí pamětníci první britské punkové generace UK Subs, americká folkpunková senzace Flogging Molly, detroitská hardcoreová skupina Walls of Jericho anebo velmi zajímaví představitelé world music Ndox Electrique.

Domácí jistoty i experimenty

I přes to, že letošní zahraniční účinkující jsou vesměs velmi pozoruhodní, je nutno zdůraznit, že vlastně odjakživa jezdí tisíce návštěvníků na Trutnoff kvůli dvěma věcem. Jednak kvůli atmosféře, která je neopakovatelná ve svém „řízeném chaosu“ připomínajícím devadesátkový nekonečný večírek. A jednak kvůli domácím kapelám.

Trutnoff areál Na Bojišti, Trutnov 22.–25. srpna 2024

Publikum zde má svoje koně, u kterých je účast každoročně prakticky samozřejmá, ať to jsou takzvaná „velká jména“ kalibru Monkey Business, Davida Kollera, Michala Prokopa nebo Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers (i zde vidíme onu typickou žánrovou různorodost; a vidět roztančené vlasaté trutnoffské publikum při Havelkových interpretacích starého swingu je pravidelně jedním z nejsilnějších zážitků), anebo kapely s kořeny v undergroundu či alternativní scéně.

Každý rok Martin Věchet coby hlavní dramaturg a stále hlava organizačního týmu zkouší v kontextu akce experimentovat s novými jmény, jako jsou letos například mladý písničkář Michal Horák, raper Vladimir 518 nebo čerství držitelé Ceny Anděl v nejprestižnější kategorii Album roku November 2nd.

Je už předem zcela jisté, že zdejší publikum zvyklé skutečně na jakýkoli žánrový a stylový zlom přijme s otevřenou náručí každého z nich.