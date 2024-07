Ve znamení Ameriky. Startují Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, uctí i Bedřicha Smetanu

Dramaturg festivalu Michal Schmidt každý rok dává festivalu základní téma, obvykle slovo s více významy, které pak naplňuje hudebním obsahem, více či méně přeneseně. Oním slovem pro letošek je Generace.

Schmidt vysvětluje: „Téma má pro mě dva významy. Ten první, zásadní, je předávání hudební tradice, poselství z generace na generaci v rodině, ve společenství, v oblasti, v národě. Ten druhý význam je generační výpověď.“

Horalské i temné písně

Z hlediska generační výpovědi bude mimo jiné zajímavé například vystoupení Nory Brownové, americké hráčky na banjo, která sice žije v New Yorku, ale zabývá se takzvanou old time music, lidovou hudbou pocházející z Apalačských hor.

A není to žádná veteránka nebo pamětnice. Na Folkové prázdniny (kterým málokdo z návštěvníků řekne jinak než Folkovky) přijíždí letos už podruhé, debutovala zde – a publikum doslova uchvátila – před dvěma lety, a to jí bylo pouhých šestnáct, byla poprvé v Evropě, doprovázeli ji rodiče a mladší bratr.

Letos Nora Brownová přijíždí v duu se zavedenou houslistkou Stephanií Colemanovou, která na poli old time music a bluegrassu už má leccos odehráno, i s tak velkými hvězdami, jako je Béla Fleck nebo Rhiannon Giddensová. Je to zajímavý příklad, jak generační výpověď vůbec nemusí prvoplánově ladit s vrcholnými pozicemi popových žebříčků – neboli ne každá hudebně talentovaná americká dívka chce být Taylor Swiftová.

Na americkou lidovou nebo z lidové tradice vycházející hudbu budou letošní Folkovky zaměřeny hned několika hudebními bloky. Další bude patřit banjistce a zpěvačce Kelly Huntové původem z Memphisu, dnes žijící v New Orleans. Ta je v posledních pěti letech velkým objevem žánru zvaného americana, jenž je jakousi výslednicí všech tradičních amerických stylů od folku a blues po bluegrass.

Písničkářka bez formálního hudebního vzdělání ale má za sebou vyrůstání v hudební rodině i tak tradiční disciplínu mnoha amerických hudebnic, jakou je zpívání v kostele, ale i obdiv k folkovým klasikům a hlavně všeobjímající umělecký cit, který se v její hudbě odráží.

Jinou stránku severoamerické hudby vycházející z hlubokých kořenů přiveze písničkář Micah P. Hinson, Texasan s indiánskou krví, který se realizuje v oboru, jemuž se říká gotický folk a alternativní country, a to vesměs na bázi obsahově i hudebním vyzněním hodně temných písní. Jejich cílem ale není posluchače ranit nebo znejistit, nýbrž jim nabídnout jakýsi svérázný druh terapie.

Americká linie programu Folkovek ovšem bude mít i svoji „jižní větev“. Kolumbijská zpěvačka Lucía Pulido přiveze mexicko-kolumbijský projekt Two Peoples One Root. V něm se snoubí zpěvaččin hluboký a nostalgický vztah k lidové kolumbijské hudbě s radikální svobodou newyorské avantgardní scény, na níž Lucía Pulido mnoho let působila.

Rytmickou strhující hudbu z Venezuely pak představí a cappella smíšený sbor Ensamble B11, který na jedné straně uctívá tradice lidové hudby, zpřístupňuje je ale mladému publiku jeho řečí, v níž nechybějí ani prvky hip hopu.

Jazzová polka

Folkové prázdniny samozřejmě nebudou jen „americké“ a přivážejí řadu pozoruhodných umělců z dalších částí světa. Nejznámějšími jmény mezi nimi jsou bezesporu irský písničkář Glen Hansard, jehož vystoupením festival v sobotu 3. srpna vyvrcholí, a těsně před ním zahraje fenomenální hráčka na africký nástroj kora Sona Jobarteh z Gambie.

Z úplně jiného hudebního břehu přiveze svůj projekt virtuózní hráč na tubu Daniel Herskedal z Norska a z úplně odlišného „vesmíru“ zazpívá například přední současná představitelka ryze portugalského žánru fado Lina.

Samozřejmě nebudou chybět ani domácí účinkující, mezi nimiž se rozhodně neztratí Bratři Ebenové, Iva Bittová, Marie Puttnerová nebo Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Zcela speciálním projektem Folkovky zahájí všeuměl a multiinstrumentalista Jiří Slavík.

Dvousté výročí narození Bedřicha Smetany oslaví již zítra koncertem nazvaným Polkatime, pro který sestavil speciální kapelu Polka Boys složenou z předních domácích hudebníků z okruhu jazzové i klasické hudby. Tvoří ji Cyrille Oswald (flétny a tenor saxofon), Michal Wróblewski (klarinet a alt saxofon), Marcel Bárta (basklarinet a tenor saxofon), Štěpán Blinka (housle), Milan Kárník Jakeš (viola), Jan Keller (violoncello), Taras Voloschuk (kontrabas) a Jakub Tengler (bicí a perkuse).

Jiří Slavík ke svému projektu říká: „Z polek slavných českých skladatelů jsem si vypůjčil témata, která však přetvářím, dekoruji, a jak káže tradice jazzového muzikantství, improvizuji na ně.“ Projekt Polkatime bude mít na letošních Folkovkách svoji premiéru.