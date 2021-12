Hudba jako autoterapie. Adele pracuje mimořádně vkusně i se soulem

Adele vytvořila partnerskou dvojici s podnikatelem a aktivistou Simonem Koneckim v roce 2011, o rok později se jim narodil syn Angelo. V roce 2018 se vzali, ještě téhož roku rozešli a letos na jaře bylo dokončeno rozvodové řízení. Je možná nezvyklé takto „bulvárně“ začínat recenzi, ale v případě alba 30 to má své opodstatnění. Právě rozchod Adele s otcem jejího syna byl totiž nejen důvodem její nové autorské tvorby, tedy jakousi autoterapií, ale také vůdčím tématem řady nových písní.

Adele se tak staví do rostoucí řady osobností vrcholného popu, které do svých písní vtělují silné osobní prožitky, píší písně (nebo zadávají svým textařům témata a emoce) s velmi soukromým obsahem. To dlouhá desetiletí v nejvyšším popu nebývalo zvykem, zpěváci obvykle „hráli role“ a svoje soukromí v hudební tvorbě neodhalovali, zvláště pak ne jeho temnější odstíny.

Bez exhibic

Takové ladění novému albu Adele dodává značnou působivost, o tom není sporu. Ale také přináší jednu pochybnost: není toho sebeodhalování až na dřeň přece jen trochu moc? Když v písni My Little Love zpěvačka používá autentické nahrávky rozhovorů se svým synem Angelem o okolnostech rozpadu rodiny, které vznikly v rámci její skutečné, nikoli umělecké psychoterapie, chceme vlastně touhle klíčovou dírkou do jejího nejintimnějšího soukromí nahlížet? A není třeba píseň I Drink Wine z úst téhle mladé dámy příliš, řekněme, poněkud ostentativní?

To je samozřejmě primárně téma k zamyšlení každého posluchače, záležitost jeho osobního nastavení. Je však nutno zdůraznit, že Adele zve do svého soukromí „hosty“ vždy vkusně, nikdy nesklouzne k textovému kýči. Čemuž samozřejmě hodně napomáhá hudební zpracování a zpěvaččina interpretace. Protože jestli něco Adele není, pak tedy samoúčelná hlasová exhibicionistka a bezhlavá lamačka srdcí za každou cenu.

Retro

To můžeme dokumentovat třeba na písních Easy On Me, tedy prvním singlu, nebo To Be Loved. Obě jsou postaveny na klavírním doprovodu, obě mají klenutou melodii, ve které to může zpěvačka s mimořádným rozsahem i technikou řádně rozbalit, což také dělá, ale rozhodně v jejím projevu není ani špetka uřvané dryáčnické exhibice, jakou známe od řady jiných, včetně českých „slavic“.

Adele i nadále jde po stopě, kterou naznačila už svými minulými alby. Je sice jednou z globálně nejúspěšnějších hudebních umělkyň poslední více než dekády, rozhodně ale nejde s proudem – po stylové a vlastně ani zvukové stránce. I když hudební scénu „obchází strašidlo retra“, Adele si vybírá hudební oblasti, které alespoň v první popové lize nejsou úplně vytěženy.

Album 30 tak otevírá vysloveně muzikálový song Strangers by Nature jak z nejlepších let Tin Pan Alley. Skladba All Night Parking je postavena na autentické nahrávce již nežijícího pianisty Errola Garnera (1921–1977) a Adele zde skutečně osvědčuje bezvadný jazzový feeling – snad jen to naivní devadesátkové elektronické ťukání si produkce mohla odpustit.

Značná část alba se odehrává – i v souvislosti s texty, protože právě tento styl umí dobře osobní tematiku prodat – v duchu soulu. Ten je sice „věčný“ a hudební scéna se kolem něj vlastně točí konstantně už od šedesátých let, Adele s ním ale pracuje mimořádně vkusně. Těžko říci, s jak moc hitovým potenciálem. Ale zcela jistě trvale.