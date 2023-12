Jazzová legenda Randy Brecker dokazuje, že když se to umí zahrát, těžko najít lepší druh muziky

Randy Brecker se proslavil hned ve svém prvním angažmá v roce 1969 jako člen klasiků jazz rockové fúze Blood, Sweat and Tears. S kapelou natočil jejich debut, považovaný za jednu z nejvýznamnějších desek všech dob.

V sedmdesátých letech se stal snad nejžádanějším studiovým muzikantem, který nahrával s kdekým od Yoko Ono po Eltona Johna a přitom se stihl účastnit klasických fusion projektů jako byli Dreams s Johnem Abercrombiem nebo Brecker Brothers, v nichž se setkal s bratrem Michaelem.

Pokud někdo očekával jazzové standardy nebo kompozice z éry jazz rockové fúze ze sedmdesátých let, která Breckera spolu s jeho bratrem Michaelem proslavila, byl překvapen. Brecker hrál z větší části skladby svých slovenských spoluhráčů. Zdatně mu přitom pomáhala jeho manželka Ada, brilantní saxofonistka a navíc aranžérka většiny původních skladeb, které v osmdesátiminutovém programu zazněly.

Nebyly to nijak složité kompozice, témata v nich působila poněkud těžkopádně, jak je u soudobého mainstreamového jazzu se stále doznívajícími rysy jazz rocku zvykem, ale o to víc v nich bylo prostoru pro sóla.

Osmasedmdesátiletý Brecker nehrál samozřejmě tak efektně, jak ho pamatujeme ze sedmdesátkové éry, nenutil se do velkých výšek, ale o to víc se soustředil na emocionální podstatu a vnitřní energii skladeb. Dalo by se až říci, že každé jeho sólo by mohlo být samostatnou etudou pro hodně pokročilé interprety.

Breckerova žena Ada Rovatti si našla slušný prostor pro svůj tenor a předvedla několik inspirujících momentů, z nichž asi vyznělo sólo ve skladbě Čakanie na vlka.

Milým potěšením byl výkon AMC Tria, posíleného o kytaristu. Poctiví doprovázeči, kteří s Breckerem příležitostně vystupují už deset let, dali prostor především dvěma svým hostům, působili velmi diskrétně, ale našli si chvíle, kdy mohli ukázat i trochu z toho, co opravdu dovedou.

Pianista Peter Adamkovič se tak blýskl elegantním a přitom lyricky vyznívajícím úvodem v Song Of The Mountain, své velmi přesvědčivé a délkou uměřené sólo si odehrál kontrabasista Martin Marinčiak. Bubeník Stanislav Cvancinger byl jistotou, o kterou se všichni mohli opřít.

Jazzový mainstream je pro mnoho hudebních fanoušků odbytou veličinou, ostatně tak to bylo s mainstreamovými proudy v očích radikálních posluchačů odjakživa, ale Randy Brecker se svými spoluhráči potvrdili základní pravdu –

.