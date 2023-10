Chlubit se cizím úsilím. Hlavní zásluhou mnohých koncertišť je to, že prostě jsou

Názor

Na větších českých klubech a dalších místech, kde koncertují zahraniční umělci, mě dlouhodobě mrzí nepřesné informace o „zásluhách“ za tato vystoupení ve veřejné prezentaci. Uznávám, že je to jen technikálie, která běžného hudebního fanouška moc nezajímá. Ten prostě jde na koncert „amerického zpěváka XY“ na „to a to místo“, zaplatí za lístek požadovanou sumu a v paměti mu zůstane, že XY odehrál „tam a tam“ dobrý nebo špatný koncert. To je zcela v pořádku.