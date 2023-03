Hudba v planetáriu, hvězdy elektroniky i audiovizuální show, to je Spectaculare

Program festivalu proběhne nejen v koncertních sálech a klubových prostorách, ale také například v Planetáriu Praha nebo Centru architektury a městského plánování CAMP. Součástí bude i několik workshopů se zahraničními umělci, filmové projekce, výstava nebo audiovizuální divadelní premiéra projektu F*cking Beautiful Spring ve spolupráci se souborem Spitfire Company. Některá vystoupení už jsou vyprodaná, vstupenky na všechny ostatní jsou v prodeji přes Goout.

„Našim cílem je nabídnout návštěvníkům komplexní audiovizuální zážitek, který jim ve spojení s hudbou otevírá nový multidimenzionální prožitek. Věřím, že hudba člověka vnitřně rozvíjí, podporuje jeho duševní rozvoj. Přeju si, aby lidé dokázali vystoupit ze svých hudebních stereotypů a zkusili si zajít aspoň na jednu akci, která jim je blízká a která jim třeba promění jejich hudební vnímání.“ popsal smysl festivalu jeho dramaturg Josef Sedloň.

Ve spolupráci se souborem Spitfire Company proběhne 19. března v Divadle Ponec premiéra audiovizuálního tanečního představení F*cking Beautiful Spring, které je realizováno pomocí binaurálního efektu. Ten prostřednictvím sluchátek vtáhne diváka do samotného středu prostorového vnímání zvuků a hudby a pomocí dvou pohybových světel, jež „tančí“ společně s tanečnicí Markétou Jandovou, vypráví příběh o současných podobách spirituality a o kruzích, které je třeba překročit, abychom našli nové.

Pohlcující audiovizuální show Sphere německého hudebníka Roberta Kocha a grafika Michaela Le Goffa proběhne 23. března v Planetáriu Praha. Diváky čeká cesta blízkým i vzdáleným vesmírem za doprovodu Kochovy hudby. Nebudou chybět drony, kyselinové syntezátorové plochy i elektronický tep, které mají za úkol vytvořit trochu tísnivou a zároveň osvobozující atmosféru volného kosmu. Ta vynikne obzvláště v 7.1 surround systému ozvučení planetária.

Jednou z premiér letošního festivalu Spectaculare bude 27. března vystoupení legendární francouzské producentky elektronické hudby Chloé, kterou doplní bulharská multiinstrumentalistka Vassilena Serafimova na perkusivní nástroje, v čele s netradiční marimbou. V Paláci Akropolis představí své společné album Sequenza, jehož live zpracování nadchlo například i minulé Benátské bienále.

29. března se festival spojí s Mezinárodním dnem piana (Piano Day) – celosvětovou událostí oslavující hru na klavír, kterou před pár lety založila skupina umělců v čele s pianistou Nilsem Frahmem. Koná se vždy 88. den v roce a letos vystoupí v prostorách Zrcadlové kaple pražského Klementina německý skladatel Carlos Cipa, Irena a Vojtěch Havlovi a Petr Mazoch. Praha se tímto koncertem připojí k dalším světovým metropolím.

Kultovní německý experimentální producent elektronické hudby Pantha du Prince, známý svou zálibou v rovných beatech a experimentálních konceptech, působí na klubové scéně už dvacet let. Pražské publikum seznámí 31. března v Paláci Akropolis se svým novým albem Garden Gaia, kde akcentuje přírodní témata a organicky míchá elektroniku s akustickými nástroji, často vlastní výroby. Není pochyb, že půjde opět o experimentálně laděný, nicméně hluboce promyšlený a kompaktní live spektákl.

1. dubna obsadí MeetFactory britský inovátor Max Cooper, který úplně poprvé přiveze do ČR nabitou showcase svého labelu Mesh Records. Program vyplní audiovizuální workshopy umělců a producentů vizionářského vydavatelství Mesh. Noční část ovládnou živá vystoupení špičkových producentů Alexe Banske a Llyra, které doprovodí exkluzivní tříhodinový set právě zakladatele Maxe Coopera. Vystoupení všech umělců doprovodí jak VJ sety, tak site specific vizualizace.

Hudební část festivalu uzavře 14. dubna dvojice světově uznávaných představitelů ambientu a IDM Mathias Grassow a Arovane. Dvojkoncert hudebního mystika a legendy drone music Grassowa a klasika inteligentní taneční hudby Arovane proběhne v prostorách CAMPu a bude doplněný o velkoplošné vizualizace Jana Hladila.

První ze tří hudebních workshopů spojí 19. března dětské publikum a skupinu Clarinet Factory pod názvem Hudebním vlakem kolem světa. 1. dubna pak proběhne interaktivní část showcase labelu Maxe Coopera Mesh Records. V předvečer jejich vystoupení nabídnou v MeetFactory fanouškům možnost nahlédnout detailně pod ruce špičkových producentů a live performerů Alexe Banske a zakladatele Maxe Coopera a odhalí specifika tvorby i live vystoupení.

Mezi filmové projekce v Biu Oko budou tento rok patřit snímek Licht zachycující sugestivní zpracování megalomanské opery Karlheinze Stockhausena, úspěšný dokument o legendě francouzské elektroniky Laurent Garnier: Off the Record, dále snímek popisující 24 hodin v životě Nicka Cavea 20 000 dní na Zemi a filmový program uzavře lyrický dokument o životě Davida Bowieho Moonage Daydream.

Festival nabídne i site specific výstavu Jana Poše v The Chemistry Gallery. Výstava Časová pole bude reagovat na prostory galerie a vtáhne návštěvníka přímo do základních souřadnic 3D programu, ve kterém díla vznikají v podobě modelů a simulací. Ty jsou ze své podstaty dokonalé, na rozdíl od reality. Středem autorova zájmu je přitom především samotný proces – proces přechodu objektu z virtuální do reálné podoby, při kterém nelze s jistotou odhadnout výsledek v důsledku působení mnoha nepředvídatelných vlivů. Vernisáž proběhne 16. března.

Organizátoři si pro fanoušky nechávají i jedno překvapení v podobě headlinera, který své vystoupení odložil na podzimní termín, nicméně bude zveřejněn v průběhu jarní části festivalu.