Dvořákovu Prahu zahájí Jakub Hrůša v údernickém tempu. Pódia přivítají špičkové interprety

Dirigenta Hrůšu čeká velký zápřah, neboť má v šesti dnech dirigovat čtyři koncerty, a to jak s Bamberskými symfoniky, tak s Českou filharmonií. Společný koncert obou orchestrů 11. září na pražském výstavišti bude zajisté jedním z vrcholů festivalu.

Tento koncert nazvaný Spojeni Mahlerem je koncipován jako slavnostní připomínka světové premiéry skladatelovy Sedmé symfonie, která se konala právě na pražském výstavišti 19. září 1908. Premiéry se chopily spojené orchestry České filharmonie a orchestru Nového německého divadla, což má připomenout právě spojení České filharmonie s Bamberskými symfoniky.

Tento orchestr vznikl po druhé světové válce v bavorském Bamberku a zakládali jej převážně odsunutí hudebníci z Čech. Vzhledem k tomu, že pavilon, ve kterém byla premiéra, byl zbořen po Jubilejní výstavě 1908, koná se představení pod širým nebem, jen orchestry budou pod zastřešeným pódiem.

Přítomní diváci se před samým koncertem mohou seznámit s historií vzniku symfonie (pořadatelé budou promítat dokumentární film a v areálu budou instalovány informační panely). Následný koncert bude vysílat přímým přenosem veřejnoprávní ZDF a televize Arte. Koncert Spojeni Mahlerem je vůbec logisticky a pořadatelsky nejnáročnějším a nejnákladnějším projektem v rámci letošního festivalu, bude stát devět a půl milionu korun.

Hned v neděli 8. září v Rudolfinu odstartuje Pavel Haas Quartet třetí, závěrečný ročník úplného provedení smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka. Sedmý závěrečný koncert komorního cyklu v pondělí 23. září bude zároveň velkým komorním gala, kdy se na jednom pódiu setkají dramaturgové celého tříletého cyklu Pavel Haas Quartet spolu s Dover Quartet, Quartetto di Cremona, Bennewitzovým kvartetem, Zemlinského kvartetem a Sedláčkovým kvartetem, aby zahráli skladby Čajkovského, Mendelssohna-Bartholdiho a Dvořáka.

V úterý 10. září se návštěvníkům naskytne mimořádná příležitost slyšet operu Mrtvé město brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda. Opera plná posluchačsky vděčných árií je v dnešním Česku málo známá a to je škoda, vždyť autorovu vstřícnost k posluchači dokládá filmová cena Oskar za hudbu k Dobrodružství Robina Hooda (1938) a další dvě nominace v letech 1939 a 1940.

Za návštěvu nepochybně stojí i klavírní recitál skvělého klavíristy Mao Fujity, který 13. září v Rudolfinu zahraje Mozarta, Beethovena a Lista, ale také Skrjabina a japonského skladatele dvacátého století Akia Yashira.

Náš nejproslulejší orchestr specializovaný na starou hudbu Collegium 1704 představí v neděli 15. září Dvořákův klavírní koncert autenticky. Kanadský klavírista Eric Guo, vítěz loňské klavírní soutěže ve Varšavě, zahraje na dobový klavír a posluchači uslyší koncert tak, jak jej mohl slyšet skladatel.

Česká filharmonie, vedená Ingem Metzmacherem, připravila na 19. září světovou premiéru skladby Petra Wajsara Violoncelloops napsanou pro Václava Petra, který ji též provede. Závěr koncertu již bude konzervativnější, posluchače čeká Čajkovského Pátá symfonie.

Ingo Metzmacher povede Českou studentskou filharmonii na závěrečném festivalovém koncertu, který otevře skvěle obsazený Beethovenův trojkoncert (Alexandra Conunova – housle, Pablo Ferrández – violoncello a Dmitry Shishkin – klavír) a uzavře Dvořákova Osmá symfonie zvaná Anglická.

Letmý výčet koncertů samozřejmě není úplný, posluchačům se nabízejí hvězdy jako Christian Thielemann s Vídeňskými filharmoniky či světová klavíristka Martha Argerich nebo proslulý anglický orchestr Academy of St Martin in the Fields, vedený houslistou Joshuou Bellem. Skvělou úroveň bude mít zajisté koncert Lucernského symfonického orchestru pod taktovkou šéfdirigenta Michaela Sanderlinga a Lukáše Vondráčka v prvním Rachmaninovově klavírním koncertu.

Třicet akcí letošního ročníku (nejen koncertů) vytváří natolik pestrou nabídku, že by si mohl vybrat skoro každý milovník hudby.