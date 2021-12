Individua se sešla v Kanclu. Američané v jednom vzácném případě překonali Brity

Diváci včetně autora se ale obecně shodují, že alespoň v jednom vzácném případě se zaoceánským napodobitelům podařilo originál překonat. Příběhy zaměstnanců fiktivní papírenské firmy Dunder Mifflin jsou zpět na Netflixu a The Office (Kancl) se svými devíti sériemi nabízí zábavu na řadu víkendů.

Osazenstvo kanceláře

Pobočku papírenské firmy v pensylvánském městě Scranton vede jistý Michael Scott (Steve Carrell), přehnaně sebevědomý a soutěživý šéf, který neustále bojuje se svými sobeckými zájmy a potřebou vypadat co nejlépe v očích všech ve svém okolí. Ve skutečnosti je to ale neškodný hlupák, kterého vedení firmy povýšilo do vysoké pozice nejspíš jen proto, že tam nadělá méně škody.

KANCL (The Office, USA, 2005–2013, 75 h 18 min) K vidění na: Netflixu Žánr: komedie Tvůrci: Greg Daniels, Ricky Gervais, Stephen Merchant Režie: Ken Whittingham, Tucker Gates, Jason Reitman, Joss Whedon Hrají: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischerová, Leslie David Baker, Brian Baumgartner, Angela Kinsey a další

Jako neoficiální pravá ruka mu sekunduje snaživec Dwight Schrute (Rainn Wilson), schopný prodejce papírenských potřeb, který však paradoxně postrádá jakoukoliv špetku sociální inteligence. Chorobně svědomitý Dwight má po celém kanclu poschovávané zbraně, protože nikdy nemůžete vědět, odkud nepřátelští nindžové zaútočí.

Ostrůvkem relativní normálnosti je dvojice Jim Halpert (John Krasinski) a Pam Beeslyová (Jenna Fischerová), prodejce a sekretářka, kteří spolu „pečou“ o něco víc, než by snad bylo zdrávo. Vyžívají se v sarkastickém komentování okolního dění a kanadských žertících, jejichž terčem se zpravidla stává kolega Dwight.

V kanceláři pracují (nebo to alespoň předstírají) ještě další velmi zajímavá individua – muž s tajemnou minulostí Creed (Creed Branton), mateřským citem oplývající Phyllis (Phyllis Smithová), nesnesitelná koketa Kelly (Mindy Kalingová) nebo třeba věčně nerudný Stanley (Leslie David Baker). Ve větších i menších rolích se v seriálu objeví hned několik oblíbených amerických komiků, jako jsou Ed Helms, Will Ferrell a v malém „štěku“ i Jim Carrey.

Situační humor Kanclu funguje ve dvou rovinách. Vtipy jsou většinou velmi suchého ražení a pracují s nepříjemnými situacemi, jež často hraničí s trapností. Samotní aktéři humoru jsou jasně definované postavy, přehnané vyobrazení kancelářských stereotypů, se kterými přišel do styku každý, kdo někdy v kanceláři pracoval.

Vlastní cestou

Dílko je natočeno formou dokumentu, kdy anonymní štáb zachycuje veškeré oficiální i neoficiální dění. Divák je toho součástí, vševědoucí bytostí, jež ví o všech zákulisních machinacích, i když ostatní nemají o ničem ani ponětí. Tázavé pohledy postavy do kamery ve chvílích trapného ticha, poznávací znamení Kanclu, pak bořením čtvrté zdi dokáží překvapit svou výpovědní hodnotou.

Seriál s devíti sériemi musí zákonitě chvílemi ztrácet páru, ale tým scenáristů po celou dobu přichází s originálními zápletkami a tenkými příběhovými linkami, které se nepatrně vinou okolo humorných situací. Nové postavy z pozdějších sérií nemají ten stejný dramatický vpád na scénu jako původní tým, ale Kancl je koneckonců analogií firemního života – i zde se tým obměňuje. Stejně jako ve skutečnosti není změna zákonitě vždy změnou k lepšímu.

První šestidílná série Kanclu nestydatě okopírovala britský originál. Už v druhé se z předlohy vymanila a vyšlapala si vlastní cestu k jednomu z nejoblíbenějších sitcomů historie. Britský Kancl sleduje celé dění očima svého manažera Davida Brenta (Ricky Gervais), ten americký naopak dění přesouvá k jednotlivým postavám. Širší záběr umožnil štábu, ve kterém mimochodem zasedl jako producent i sám autor předlohy a představitel původní hlavní role Ricky Gervais, rozehrát mnohem ambicióznější hru.

O popularitě seriálu svědčí i fakt, že se v roce 2016 o svůj vlastní Kancl pokusila i TV Nova. Šéfa brněnské papírenské firmy si zde zahrál Václav Kopta.