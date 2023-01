Ve věku 79 let zemřela Inna Čurikovová, proslavila se rolí Marfuši v Mrazíkovi

Hereččino úmrtí oznámil ředitel divadla Lenkom Marka Varšavera. Podle ruských médií zemřela herečka přímo v nemocnici. Rozloučení s umělkyní proběhne podle ruských tiskových agentur v divadle Lenkom v úterý 17. ledna.

V moskevském divadle Lenkom se Čurikovová objevovala na scéně mimo jiné v roli frivolní babičky a od nadšeného publika sklízela ovace ve stoje. Pro ruské publikum byla od filmové role v Mrazíkovi stále milovanou hvězdou.

„Nastěnku jsem už dlouho neviděla, ale dříve jsme se setkávaly,“ zavzpomínala v rozhovoru v roce 2012 na svou filmovou nevlastní sestru, ztvárněnou herečkou Natalijí Sedychovou.

V dobách, kdy ještě studovala herectví a Natalija balet, se jí pokoušela naučit „hovořit hlasitěji“ a trápily se řečnickými cvičeními. „Nepovedlo se,“ smála se tehdy Čurikovová, „je pořád jemná, tichá a něžňoučká.“

Ve smích tehdy herečka propukla i nad otázkou, zda charakter ruské ženy více vystihuje Nastěnka, anebo Marfuša? „Je to hybrid, je obojí, má dost jednoho i druhého,“ odhadovala.

Po roli Marfuši toužila

Z Mrazíka si Čurikovová pamatovala i postavu, která se na plátně vůbec neobjeví, ale přesto natáčení ovlivnila: šetrnou rekvizitářku. „Fakt je, že na stůl nachystala pečené selátko, s olivkami místo oček, a spoustu dalších dobrot. Ale opravdu vše polili benzinem, abychom hostinu nesnědli. Tři dny jsme to točili, tvářili se sytě a spokojeně, ale tři dny nám pod nosem smrděl benzin!“

V jiné scéně měla popíjet mléko, byla to však jen obarvená voda. „Když jsem dřepěla u stromku, měla jsem jíst jablka. Ale podstrčili mi cibuli, a tak jsem ji musela chroupat a ještě se tvářit, že je to šťavnaté jablko! Slzy mi tekly...,“ sypala v roce 2012 herečka příhody jako z rukávu. „Ale bylo to fajn. Tolik jsem toužila hrát Marfušku a hrozně moc jsem si přála, aby (režisér) Alexandr Rou byl se mnou spokojen.“

Zato při prvním promítání ji prý zachvátila panika. Až tak se sama sobě nelíbila: „Pamatuji si, jak jsem si před natáčením chtěla upravit řasy. Ale přišel režisérův asistent a prohlásil: ‚Kdepak, to nedělej, ty musíš být mnohem ošklivější než hlavní hrdinka.‘ Podle toho jsem taky vypadala. V reálu jsem rozhodně byla hezčí než ve filmu!“

Nad nápadem pustit se do pokračování Mrazíka krčila tehdy nesouhlasně rameny. „Myslíte na Mrazíka-2, Mrazíka-3, Mrazíka-4? Mrazík stačí jeden! Byl skvělý,“ prohlásila tehdy.

Čurikovová má na kontě desítky filmů, mnoho divadelních a televizních rolí a je nositelkou řady cen včetně Stříbrného medvěda z Berlinale 1984 za roli v melodramatu Válečná romance. Dvakrát navštívila karlovarský festival, v lednu 2003 byla hostem Febiofestu.

Před kamerou začala sbírat zkušenosti počátkem 60. let, ale dlouho se musela spokojovat jen s epizodními, komicky laděnými rolemi. Nové obzory se jí otevřely koncem 60. let, kdy se poprvé pracovně setkala s debutujícím režisérem Glebem Panfilovem, který v ní nalezl nejen svou životní partnerku, ale i protagonistku téměř všech svých filmů.