Snímek Letní světlo, a pak přijde noc je sondou do islandského vesnického života

Svému poslání oddaný stárnoucí policista, který by rád předal uniformu svému synovi, křehký chlapec ale pro tuto profesi nejeví pražádné předpoklady. Takoví a ještě další jsou obyvatelé vesnice kdesi na Islandu, kde kromě jiného není kostel ani hřbitov, takže to vypadá, že tu snad ani nikdo neumírá. Myslet si to by však byl omyl: smrt visí v tomhle filmovém příběhu ve vzduchu stejně jako všudypřítomná lehká absurdita, jemná ironie a melancholická grotesknost.

LETNÍ SVĚTLO, A PAK PŘIJDE NOC Island 2022 Režie: Elfar Adalsteins Premiéra 17. 8.

„Tady u nás je nejlepší vstát brzy, dát si kávu a přivítat svět v tichém ránu. Není třeba moc přemýšlet, stačí zhluboka dýchat a poslouchat hašteření racků pod šedivou klenbou mraků,“ uvádí diváky do děje hlas vypravěčky pod odpovídajícími záběry domků rozesetých na pobřeží se zasněženými vrcholky hor na obzoru. Zkrátka Island jako vyšitý. „Žije se nám tady hezky, ačkoliv nemáme vždy skvělou náladu. Co taky máme dělat se všemi těmi dny, které skrze nás neustále plynou...?“

Snímek Letní světlo, a pak přijde noc natočil režisér Elfar Adalsteins podle literární předlohy spisovatele Jóna Kalmana Stefánssona (česky vyšla v nakladatelství Dybbuk v roce 2021). Ve filmu je méně než v knize zdůrazněná časová ukotvenost příběhu – v předloze je zasazen do 90. let, kdy se i v prostředí vesnického mikrosvěta projevil islandský hospodářský vzestup a náhlý úpadek.

Do filmu se tahle rovina propsala zkratkou osudu zmiňované pletárny, především se ale vyprávění zaměřuje na nadčasovou dynamiku svérázné komunity, s níž to chvílemi vypadá dost bledě, ale nakonec se najde způsob, jak ji navzdory rozličným šrámům a ztrátám stmelit a prohřát. Stoicky předvedené portréty jednotlivých postav či jejich skupinek vtahují diváky do působivého soukolí, které nikam nespěchá, ale nakonec dokáže vzedmout i velké emoce.

Funguje to všechno snad až moc spolehlivě, ba předvídatelně: jako by islandští (či obecně severští) tvůrci už přesně věděli, co od nich svět čeká, a své úspěšné know-how uplatňovali málem mechanicky. Tentokrát (a nejspíš ještě mnohokrát) jim to ale spousta diváků jistě ráda promine.