Ruské višně po americku. Národní divadlo uvádí Vyrypajevu hru Cherry Man, která kašle na politickou korektnost

Vyrypajev žije již nějaký čas v Polsku a přijal jeho občanství poté, co byl v Rusku v nepřítomnosti odsouzen k desetiletému odnětí svobody, prý kvůli vlastizradě (nevyjadřoval se pochvalně o tamní armádě v souvislosti s vpádem na Ukrajinu). Svoji původní národní příslušnost chápe v souvislosti s učením orientálních nauk jako karmickou záležitost, na své další životní pouti už nehodlá pokračovat v kariéře dramatika.

Původně byl s vedením činohry ND domluvený, že bude svou novinku, v níž se objevují nezastírané aluze na Čechovův Višňový sad, také režírovat. Od záměru však ustoupil a jevištní ztvárnění jeho hry realizuje nadějná režisérka Kasha Jandáčková, z jejíž dosavadní tvorby upoutaly pozornost autorské inscenace Ve dne v noci a Les sebevrahů (oba tituly měly premiéru v pražském NoD).

Kašle na politickou korektnost

Vyrypajev svou hru neumísťuje do Ruska (nápadně se této lokalizaci vyhnul už ve své úspěšné tragikomedii Opilí), ale do USA. Do domu, za jehož prosklenou stěnou rozeznáme poušť a kde pobývají nájemnice Suzanne (Jindřiška Dudziaková) a strýček majitele Bernard (Vladimír Javorský), přijíždějí po delším čase jeho vlastníci Tom a Jerry (sic!) v podání Radúze Máchy a Pavlíny Štorkové, scéna jak vystřižená z úvodu Čechovova Višňového sadu.