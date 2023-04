Zemřel Ivan Vyskočil. Zakladatel Zábradlí si zahrál v Kamarádovi do deště

Zprávu o odchodu výrazné postavy českého divadla sdílejí na sociálních sítích divadelní publicisté. „Sbohem, jedinečný pane profesore,“ napsal například Luboš Mareček. Informaci pak iDNES.cz potvrdilo přímo pražské Divadlo Na zábradlí.

„Jeho nekonečná a nevyzpytatelná dadaistická hravost a radost ze hry, specifický mluvní projev a mimořádná vystoupení (geniální představení jako Haprdáns, Cesta do Úbic nebo Křtiny v Hbřvích aneb Blbá hra) z něj v mých očích už dávno udělaly mého nejoblíbenějšího tuzemského divadelníka,“ dodal Mareček.

Publicista tak zmínil nejslavnější Vyskočilovy hry. Ty většinou neměly pevný tvar, byly založené na improvizaci s diváky a podle jejich reakcí se měnily představení od představení. Vyskočil v nich dokázal využívat své znalosti z psychologie. Vedle herectví a režie na DAMU totiž právě psychologii a pedagogiku vystudoval. V psychologii se soustředil na mladistvé delikventy, už během školy působil v diagnostických ústavech. Pedagogiku i psychologii posléze na AMU i učil.

Od přelomu padesátých a šedesátých let se však pražský rodák plně vrhl na umění. V roce 1958 spoluzaložil Divadlo Na zábradlí, kde působil jako herec, režisér i umělecký šéf. O pět let později pak v Redutě založil své Nedivadlo. Spolu s ním zde vystupovali Leoš Suchařípa či Pavel Bošek. Právě zde rozvíjel výše zmíněné improvizace.

Od 70. let se podílel na recitálech Evy Olmerové. Vedle divadelní činnosti se Vyskočil tu a tam objevil i ve filmu. I když se jednalo o malé role, zanechal takto stopu v téměř dvaceti filmech od nové vlny 60. let až do roku 2009. Filmoví si diváci jej patrně vybaví jako nerudného kunsthistorika Syřištěho z komedie Kamarád do deště. Zahrál si ale i v Němcově klasice O slavnosti a hostech, Chytilové Faunovu velmi pozdním odpoledne, Něžném barbarovi či Svěrákovu Akumulátorovi I.