Poslouchejte nahlas! Jack White nové album vydal inkognito, „utajené“ kousky se prodávají za tisíc dolarů

Jack White proslul jako polovina kapely The White Stripes, jedné z nejvýraznějších a nejsyrovějších na scéně nultých let. Založil ji se svojí původně manželkou, bubenicí Meg Whiteovou (příjmení si vzal on po ní, nikoli naopak), a ačkoli se ještě před výstřelem k hvězdné slávě stačili v roce 2000 rozvést, kapelu spolu táhli „jako bratr a sestra“ až do roku 2011.

The White Stripes mnohé vlivné osobnosti v době jejich největší slávy neváhaly přirovnávat k nejzásadnějším rockovým osobnostem a skupinám historie, od Jimiho Hendrixe přes Led Zeppelin po Nirvanu. Každopádně v době, kdy to s rockem bylo všelijaké, dokázali The White Stripes přijít se vzkříšením jeho prapodstaty v syrovosti, bluesovém tepu, tvrdých riffech a přímočarém rytmu, aniž by rezignovali na melodie či na zvládnutí nástrojů – Jack White ostatně platil mezi kytaristy bezmála za virtuóza, byť oproti únavně bleskurychlým „leštičům krků“ poněkud nenápadného.