Jaké koncerty a festivaly jsou v plánu? Pomyslný diář hudebního fanouška je nabitý

Při pořádání koncertů a festivalů totiž zdaleka nejde jen o to, jak se nákaza bude vyvíjet v samotné České republice. Drtivá většina zahraničních interpretů totiž zahrnuje koncerty u nás do svých evropských turné.

A i kdybychom nakrásně nad koronavirem zvítězili, pokud nebude „čistá“ podstatná část Evropy, hudebníci pochopitelně na turné vůbec nevyjedou, protože se jim to kvůli pár vystoupením nevyplatí. Na klubové úrovni je samozřejmě situace poněkud jednodušší, ale i z loňského podzimu známe řadu případů zrušených šňůr kapel, které pod pódiem tisícihlavé kotle neočekávají. Odlišné podmínky pro cestování a hraní v jednotlivých zemích dělají své.

Velké koncerty

I tak je pomyslný diář hudebního fanouška na rok 2022 už teď hodně nabitý. Z těch největších hvězd se můžeme těšit namátkou na Imagine Dragons (28. května, Praha, letiště Letňany), Iron Maiden (20. června, Praha, Sinobo Stadium), Aliciu Keys (25. června, Praha, O2 arena), Aerosmith (4. července, Praha, O2 arena), Pearl Jam (22. července, Praha, O2 arena), na Stinga (31. července, Slavkov u Brna) nebo na The Cure (24. října, Praha, O2 arena).

Festivaly

Parádně rozjetou kampaň už mají mnohé letní festivaly – a rozhodně nešetří velkými hvězdami. V některých případech jsou celé ročníky už s ohlášeným programem odkládány napotřetí.

A tak můžeme hádat, zda se v roce 2022 konečně dočkáme festivalu Metronome Prague (23.–25. června, Praha, Výstaviště) s hvězdami, jako je Nick Cave & The Bad Seeds, Beck či Underworld, nebo Colours of Ostrava (13.–16. července, Ostrava, Dolní Vítkovice) s bohatým programem všech žánrů a největšími jmény, jako jsou The Killers, Twenty One Pilots nebo Youssou N’Dour.

Připraveny jsou i festivaly žánrové. Největší přehlídka world music Respect (18.–19. června, Praha, Rohanský ostrov) nabízí právě zvýhodněné vstupné, předprodej zahájilo Blues Alive (17.–19. listopadu, Šumperk) a lákavý program má také JazzFestBrno (od 1. února, Brno).