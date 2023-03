James Harries název vysvětlil v rozhovoru pro hudební časopis Headliner takto: „Je to stesk po domově, ale po takovém domově, který vlastně domovem ani nebyl. Těžko přeložitelné. Když jsem jel po covidu do Anglie, nebyl jsem v dobrém stavu, pandemie se přidala ještě k mému špatnému pocitu z brexitu, a já vlastně nevěděl, kde jsem. Doma jsem byl vždycky na pódiu, nikdy jsem nevnímal, jestli jsem Čech nebo Brit. Ale tenhle druh domova jsem neměl střídavě dva roky.“

Album Hiraeth lze tedy označit svým způsobem za „covidové“. Písničkář, žijící kosmopolitním způsobem života, byl po dobu pandemie zavřený doma, všechno se uzavřelo pár dní poté, co vydal předchozí album Superstition, jež vzniklo ve velké ambiciózní produkci, podílela se na něm řada lidí, pro živé provedení Harries sestavil novou kapelu a měl naplánované evropské koncerty.

JAMES HARRIES: HIRAETH vyd. Tranzistor 2023

Jenomže po uzavření hranic museli zahraniční koncertní agenti všechna turné zrušit a Harries stejně jako všichni ostatní hudebníci přišel, jen s malou nadsázkou řečeno, o základní smysl svého života. Léčil se skladatelskou prací pro domácí i zahraniční filmové producenty, neboť je také úspěšným skladatelem filmové hudby (z českých snímků mj. Snowboarďáci, Rafťáci nebo Lidice), a také psaním nových písní. Ty soustředil na komorní a intimní album Hiraeth.

Bez rychlých řachand

Když se do alba poprvé zaposloucháme, už od prvních tónů máme neodvratný pocit, že je vlastně jakýmsi návratem ke zlaté době písničkářství v šedesátých a sedmdesátých letech. To je základní nastavení atmosféry alba. Zároveň by ale nemohlo vzniknout bez moderní techniky: naprostou většinu hudby si totiž nahrál James Harries sám.

Ale opět: vlastně částečně v „retro stylu“, kdy odvezl počítač s nahrávacími programy a hudební nástroje na půjčenou venkovskou chalupu, tam se zavřel a zde dal novým písním základní tvář. Tu pak doladili v některých kouscích ojedinělí hosté s instrumenty, které Harries neovládá, Josef Štěpánek s lap steel kytarou, Roman Vícha s bicími, Jan Keller s violoncellem a vokalistka Amelie Siba. Některé písně rozeznívají širší aranžmá smyčcových nástrojů, jež jsou ovšem důkazem toho, jak daleko dnešní technika sahá. Ve skutečnosti jsou totiž tyto zvuky nasamplované.

Výsledkem je velmi kompaktní album, které se nese vesměs ve velmi volném tempu, ale je jednou z těch desek, jež vyvracejí představu, že bez „rychlých řachand“ se posluchač unudí k smrti. Harriesova vynalézavost oněch deset písní dokonale vybrousila. A to jak skladatelská, zejména při tvorbě krásně nosných a gradujících melodií, tak aranžérská. Autor sice byl limitován „tím, co si s sebou vzal na chalupu“, ale všechny základní nástroje, hlavně kytary a klávesy, dokázal velmi umně spojit tak, aby udržel náladu desky, ale zároveň v každém songu přišel s něčím svébytným, novým.

Zajímavým, i když vzhledem k okolnostem vzniku asi samozřejmým rysem alba je jakási samonosnost nových písní. James Harries je může hrát sólově jen s akustickou kytarou, se svojí tříčlennou kapelou, ale za jeho zády si lze představit vlastně jakékoli těleso včetně symfonického orchestru, nebo naopak třeba elektronického „mistra zvuků“, a pokud by byly písně pojaty vkusně, nic ze své síly by rozhodně neztratily.

Naopak v různých verzích by se v každé z nich ještě možná zesílily jiné valéry kvality. To je o důvod víc se těšit na Harriesovo jarní turné, které se po prázdninách přesune do Evropy, a následně se vrátí do Česka. V nejbližší době můžeme Jamese Harriese vidět 9. března v pražské Malostranské besedě, kde bude hudebním hostem narozenin časopisu Headliner.