Něco mezi dokumentem a románem. Debaty s mámou byly víc než škola, říká spisovatel Jan Burian

Lidovky.cz: Spousta lidí, kteří mají slavné rodiče, si slibuje, že o nich napíše, ale málokdo to dotáhne do konce. Vy jste se nejdřív „pustil“ do otce a teď jste vydal knížku o mamince. Proč jste zvolil formu, která kombinuje několik žánrů, koláž?

Já jsem tímhle způsobem napsal víc knížek. Něco mezi dokumentem a románem. Bavilo mě zkoušet psát knihu metodou podobnou filmovému dokumentu, když má člověk k dispozici několik výpovědí k jedné situaci – něco jako záběrů – a „sestříhá“ je tak, aby dohromady vytvořily celistvý a plastický obraz. Moc se mi nechtělo do toho zasahovat svými vlastními soudy, ale občas jsem se tomu nemohl vyhnout. Mně zkrátka dokumenty většinou připadají zajímavější než romány nebo hrané filmy. Dokument je pro mě snaha najít pravdu, hraný film něco jako pohádka pro dospělé.