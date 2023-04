Co se vejde pod jazzovou pokličku. Zpěvák Kurt Elling vystoupí na JazzFestBrno

Dvaadvacátý ročník největšího českého festivalu svého žánru soustředil v minulých týdnech do Brna řadu skutečně mimořádných jazzových umělců od veteránů ražení Davea Hollanda nebo Johna Scofielda přes představitele střední generace, například Kurta Rosenwinkela, až po relativně mladou světovou krev, jako jsou Tigran Hamasyan nebo Emmet Cohen.

Jak z uvedených jmen vysvítá, dramaturgie festivalu se nenechá svazovat nejen muzikantskými generacemi, ale ani styly a žánry a pod pokličku „jazz“ se jí vejde leccos. Snad ještě větší stylový rozsah ovšem můžeme očekávat od koncertů v následujícím měsíci.

Jazz a funky

Velmi zajímavý žánrový střet žánrů si můžeme vychutnat už v úterý 2. května v brněnském Sono Centru na koncertě, jehož plný název zní Kurt Elling feat. Charlie Hunter: SuperBlue. Fenomenální pětapadesátiletý americký zpěvák Kurt Elling, držitel Grammy a četný vítěz nejrůznějších jazzových anket, pro kterého je typický spíše mainstreamový styl zpěvu, ale i pozoruhodná autorská, zejména textová tvorba, se během covidové pandemie spojil s virtuosem na sedmistrunnou hybridní kytaru Charliem Hunterem. Ten se pohybuje v modernistických vodách mezi jazzem, funkem a hip hopem a jeho brilantní hra je výjimečná propojením kytarových a basových partů na jednom nástroji.

Oba je při vzniku alba Super Blue, jež vyšlo roku 2021, doplnili členové progresivní funk-hiphopové kapely Butcher Brown a společně vytvořili velmi hybný materiál stojící na křižovatce všech jmenovaných stylů a vyznačující se mistrovským hráčským a pěveckým pojetím, které obzvlášť na koncertě bude nepochybně velmi dobře fungovat.

Hned o dva dny později, 4. května, na témže místě zahraje legendární jazzrockový bubeník Simon Phillips se svým projektem Protocol V. Hudebník má portfolio plné spoluprací s ikonickými osobnostmi, jako jsou Jeff Beck, Jack Bruce, Jan Hammer nebo Stanley Clarke, a hrál i v tak rozdílných kapelách, jako jsou The Who, Judas Priest či Tears for Fears. Nejvíce je však spjat s kultovními rockovými Toto, v nichž působil více než dvacet let. Phillipsův autorský projektProtocol spatřil světlo světa v roce 1989, prošel několika personálními proměnami, až se propracoval do aktuální páté fáze, která bude představena právě v Brně.

Jedním z oblíbených koncertních míst JazzFestBrno je Divadlo Husa na provázku. Právě tam se 8. května představí americký saxofonista a skladatel Donny McCaslin se svým kvartetem. Jeho jméno je nejvíce spojeno s Davidem Bowiem – právě jeho si totiž vybral jako „pravou ruku“ svého posledního alba Blackstar. McCaslin prošel řadou významných kapel a sólově debutoval na konci devadesátých let. Do svých kompozic velmi invenčně zapojoval elektroniku, což právě tolik učarovalo celoživotnímu hledači Bowiemu. Po zpěvákově smrti se ale McCaslin ze scény nevytratil, neustále tvoří a do Brna přiveze i dosud neslyšenou tvorbu z chystaného nového alba.

Asi nejvíce vzdálený od zavedeného vnímání, co je to jazz, bude večer 9. května, opět v Sono Centru, kdy zde oslaví už padesáté výročí založení smyčcový Kronos Quartet. Soubor je spojován především s tvorbou skladatelů, jako jsou Terry Riley, Arvo Pärt, Philip Glass nebo Steve Reich, nebojí se ale podnikat výlety ani do popkultury a v neposlední řadě jazzu, má v repertoáru například skladby Billa Evanse, Thelonia Monka nebo Dukea Ellingtona.

Program probíhajícího turné by měl obsahovat skladby, které soubor považuje za nejzásadnější pro aktuální tvorbu smyčcového kvartetu ve 21. století. Zastávka turné v Brně nebude jediná v Česku, o den později, 10. května, vystoupí Kronos Quartet v pražském kostele U Salvátora, kde mu budou partnery čeští kolegové Irena & Vojtěch Havlovi slavící čtyřicáté výročí společného hraní.

Poutavá písničkářka

Letošní JazzFestBrno vyvrcholí 19. května v brněnském Bobycentru, kam se vrátí populární kanadská zpěvačka a klavíristka Diana Krall. Na začátku své dráhy ve druhé polovině 90. let proslula pianistickým stylem a elegantním smyslným zpěvem. Od té doby se i pod vlivem svého manžela, zpěváka Elvise Costella, vypracovala také autorsky, dnes jí vedle instrumentálních dovedností a uhrančivého hlasu nechybí ani rozměr poutavé písničkářky.

Od roku 1996 byla desetkrát nominována na cenu Grammy, přičemž dvakrát nominaci proměnila ve vítězství, v roce 2009 ji prestižní magazín Billboard vyhlásil druhou nejvýznamnější osobností jazzu první dekády aktuálního tisíciletí. Úspěch však dlouhodobě slaví nejen u kritiků, ale i u fanoušků. Potvrzuje to mimo jiné více než dvacet milionů prodaných nosičů po celém světě stejně jako dva miliony pravidelných posluchačů na Spotify.

Velmi vítaným dovětkem festivalu pak bude ještě před prázdninami, konkrétně 25. června, „festival na festivalu“ zvaný Slavnosti synkop. V Divadle Husa na provázku se na třech pódiích vystřídá to nejzajímavější ze současné scény (mj. Ochepovsky Project, Tomáš Sýkora Trio & Aid Kid, Post Noisy Pots nebo S.V.A. Trio), ale také zde oslaví neuvěřitelné osmdesátiny legendární slovenský jazzový a bluesový zpěvák Peter Lipa.