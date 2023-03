Každý chce na sebe upozornit. Mužské antihrdiny lidi milují, ale ženy nenávidí, říká norská herečka

Lidovky.cz: Hlavní hrdinka Je mi ze sebe špatně je ochotná udělat cokoliv, aby si jí lidi všimli, včetně braní prášků, které způsobují vážnou kožní nemoc. Nikdy se ale nedostane do fáze sebereflexe, kdy by jí ze sebe opravdu bylo špatně. Jak byste popsala její charakter?

No, Signe je dost neobvyklá holka. Ale každý se v ní může trochu poznat. Ona jde do extrému, ovšem všichni žijeme v hektickém světě, kde se snažíme na sebe nějak upozornit.

Lidovky.cz: Dávali jste si s režisérem Kristofferem Borglim pozor, abyste ji neodtrhli úplně od reality, i když film je samozřejmě jako satira záměrně trochu přehnaný?

To bylo pro nás hodně důležité. Musela zůstat realistická, aby se z ní nestala karikatura. Někdy bylo dost těžké si z ní nedělat legraci, její chování je tak extrémní, že nám z toho lehko mohla vyjít groteska. Musela jsem si připomínat, že ji mám brát vážně, věřit jejím činům a nedívat se na ni svrchu, ani k ní nebýt moc odtažitá.