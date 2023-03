Festival Jeden svět nabídne skoro sto dokumentů. Hlavním tématem je Cena bezpečí

Přehlídka se v Praze uskuteční od 22. do 30. března a v dalších 27 městech po republice potrvá do 2. dubna. On-line budou filmy pak k vidění od 2. do 16. dubna. Program dnes na tiskové konferenci představili pořadatelé.

„Sloganem Cena bezpečí se snažíme rozvířit polemiku o tom, co pro lidi bezpečí znamená a zároveň co pro ně znamenají lidská práva v 21. století, v roce 2023, kdy jsme řadu let ve vleku několika krizí. Ať už je to pandemie covidu, válka na Ukrajině, energetická krize, prohlubující se sociální nerovnosti. Ptáme se, jakou cenu jsou za bezpečí lidé ochotni platit. Motiv se bude prolínat do celého programu, ve kterém je bezmála sto filmů,“ řekl ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

Podle něj se za 25 let přehlídky promítly téměř 3000 filmů pro několik milionů diváků po republice. „Je to velká suma. Myslím si, že Jeden svět zanechal v české společnosti obří stopu, významný zářez. Stále nám jde o to přinášet do českého veřejného prostoru témata lidskoprávní, sociální, společenská, politická a také z míst a regionů, o kterých se příliš neví,“ uvedl šéf festivalu.

Podle pořadatelů se téma Cena bezpečí odráží ve snímcích všech soutěžních i nesoutěžních kategorií. V programu pak bude i sedm tematických sekcí. Jedna z nich se zaměří na Ukrajinu. Další se soustředí na sílu žen, udržitelnost, vztahy, vykořenění, sítě i nová božstva. Téměř dvě třetiny projekcí doprovodí debaty s tvůrci a tvůrkyněmi i dalšími osobnostmi. Chybět nebude pět krátkých filmů pro děti. Festival zahrnuje také školní promítání. Pro základní školy pořadatelé připravili dvě pásma krátkých filmů a pro střední školy pak pět celovečerních filmů. Nabízejí i virtuální realitu.

„Pražská kapacita byla vyčerpána. Přihlásilo se přes 15.500 žáků, studentů a jejich pedagogů. Desítky tisíc přijdou v regionech,“ uvedl zakladatel projektu Jeden svět na školách Karel Strachota.

Zahajovací ceremoniál se uskuteční v Pražské křižovatce, kde se předá cena Homo Homini za prosazování lidských práv. Letos ji získá venezuelský aktivista Javier Tarazona.

On-line předprodej začíná dnes. Ve stánku v pasáži Lucerna bude vstupenky pak možné koupit od 22. března a v pokladnách kin od 23. března. Cena za lístek je 130 korun. Handicapovaní s průkazem ZTP a ZTP/P i lidé nad 65 let zaplatí polovinu.