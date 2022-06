Jeff Beck a Johnny Depp zahrají v Praze i písničku o hvězdě skandálního filmu Extase

Za velkých ovací odehrála dvojice podpořená Beckovou kapelou (Rhonda Smith - baskytara, Anika Nilles - bicí, Robert Stevenson - klávesy) několik koncertů v Anglii včetně dvou vystoupení ve slavné londýnské Royal Albert Hall. Po tomto úspěchu se Depp přidává k Beckovi na celé evropské turné.

Podle dostupných víceméně shodných setlistů dosavadních koncertů lze usuzovat na podobu pražského vystoupení. Zhruba první polovina koncertu patří Jeffu Beckovi a instrumentálkám v jeho podání. Vybírá z nejrůznějších převzatých skladeb jako je Stratus Billyho Cobhama, You Know You Know Johna McLaughlina nebo Rumble kultovního kytarového střelce Linka Wraye. Kupodivu nepříliš často sahá do vlastního autorského arzenálu, v současném repertoáru nicméně má skladby Star Cycle, Big Block či Brush With the Blues.

Poté nastupuje na scénu Johnny Depp se svou kytarou a program obohacují jím zpívané coververze, mimo jiné zmíněná Lennonova Isolation, What’s Going On Marvina Gaye, Hendrixova Little Wing nebo, možná trochu překvapivě, The Death and Resurrection Show britských postpunkerů Killing Joke. V přídavku Beck s Deppem obvykle sázejí na beatlovský A Day in the Life.

Zajímavým okamžikem koncertu je - a asi bude i u nás - píseň This is a Song for Miss Hedy Lamarr, která je Deppovým dílem a vyšla ve čtvrtek 9. června jako první singl oznámeného společného Beckova a Deppova alba nazvaného 18. Pro českého posluchače není bez zajímavosti, že ji autor věnoval rakousko-americké herečce Hedy Lamarrové, která se proslavila v roce 1932 ve skandálním filmu českého režiséra Gustava Machatého Extase, který jako jeden z prvních obsahuje ženskou nahotu a téměř explicitní erotickou scénu. Lamarrová byla ve své době považována za nejkrásnější ženu světa, její tvář byla dokonce předlohou pro Disneyho Sněhurku. Herečka však zemřela v zapomnění a v depresích - a patrně právě o tom pojednává Deppova píseň.

Jeff Beck uvedl, že právě This is a Song for Miss Hedy Lamarr byl základním impulsem, proč se rozhodl s Johnnym Deppem (jenž je proslulý svou celoživotní láskou k hudbě, zároveň ale, řekněme, poněkud limitovanými muzikantskými schopnostmi) natočit celé album. Tvrdí, že se jako hudební parťáci spolu neuvěřitelně baví a oba při společné tvorbě mládnou. Právě to, jakýsi pomyslný návrat na práh dospělosti, ostatně symbolizuje i číslice v názvu chystaného alba.

Jeff Beck naposledy koncertoval v České republice před dlouhými osmi lety v roce 2014. Johnny Depp se nám jako muzikant a zpěvák už také představil - v roce 2018 dělal coby člen americké „supergroup“ Hollywood Vampires (společně s Alicem Cooperem či Joem Perrym) předkapelu Ozzymu Osbournovi v pražských Letňanech.

Jeff Beck oslaví 24. června osmasedmdesáté narozeniny. Patří k nejvýznamnějším hráčům na elektrickou kytaru všech dob, ovlivnil tisíce následovníků, za svůj hlavní vzor jej například považuje náš Michal Pavlíček. Ovládl nejrůznější styly, od bluesrocku přes jazzrockovou fusion, dotyky hard rocku, až po experimenty s elektronikou. Dlouhodobě spolupracoval mj. s americkým klávesistou a skladatelem českého původu Janem Hammerem.

Jeff Beck je držitelem osmi cen Grammy, dvojnásobným členem Rock’n’rollové síně slávy (jako člen britské kapely Yardbirds i jako sólový umělec). Magazín Rolling Stone uvedl Jeffa Becka ve svém respektovaném žebříčku 100 největších kytaristů všech dob v roce 2015 na skvělém pátém místě, předběhli jej pouze Jimi Hendrix, další dva odchovanci Yardbirds Eric Clapton a Jimmy Page a stylotvorný rock’n’roller z Rolling Stones Keith Richards.

Hereckou a vedlejší muzikantskou kariéru Johnnyho Deppa v poslední době bohužel zastiňuje jeho vleklý soudní spor s exmanželkou Amber Heardovou a obvinění z domácího násilí. Po prvním prohraném procesu se Depp odvolal, rozsudek byl zrušen, nyní herec požaduje padesát milionů dolarů jako odškodné za pomluvu. První soudní stání 1. června vyhrál a na bývalé manželce vysoudil prvních patnáct milionů. Deppovy soudy provází velká celosvětová podpora ze strany jeho fanoušků a zejména fanynek.

Pořadatelé společného koncertu Jeffa Becka a Johnnyho Deppa z agentury Liver Music upozorňují, že kapacita Fora Karlín bude pro zvýšení diváckého komfortu snížena. Bude připraveno několik exkluzivních míst k sezení přímo před pódiem, zbytek koncertu je na stání. Předprodej byl zahájen 10. června v síti Ticketmaster.