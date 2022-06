Členové jihokorejské skupiny BTS se vydají na sólovou dráhu. Zpráva šokovala fanoušky i burzu

Sedmičlenná chlapecká skupina BTS je známá energickými popovými písněmi a tanečními kreacemi a podařilo se jí vybudovat věrnou základnu fanoušků. Na síti YouTube mají její písně přes miliardu zhlédnutí.

Skupina ohlásila změnu na úterní oslavě přenášené televizí a to, co hodlá učinit, angličtina přeložila jako pauzu, přestávku. Podle serveru BBC to ale později zástupce skupiny popřel.

„Aby to bylo jasné, nejde o přestávku. Budou se zabývat několika sólovými projekty a budou aktivní v jiném uskupení,“ sdělil zástupce HYBE.

Člen skupiny, který se označuje jako RM, na úterním večírku řekl, že BTS dosáhla velkého úspěchu a že její členové potřebují vyspět jako jedinci. „Vždy jsem si myslel, že se BTS liší od ostatních skupin, ale problém s k-popem a kultury idolů je, že vám nedovolí dospět. Musíte stále tvořit hudbu a něco dělat,“ řekl RM.

Reuters připomíná, že se části členů skupiny blíží věk odvodu do armády a že parlament debatuje o zákonu, který by jim zaručil výjimku podobně jako sportovcům. V Jižní Koreji je povinná dvouletá vojenská služba.

HYPE oznámením ztratila na burze hodnotu téměř dvou bilionů wonů (36 miliard korun). Analytik Li Ki-hun sdělil, že ukončení aktivit a nástup na vojenskou službu může znamenat v roce 2023 finanční ztrátu až 750 miliard wonů.