Jednou za čas na všechno vykašlu a kreslím si, co zrovna chci, říká ilustrátor Janíček

Rozhovor

Absolvent pražské UMPRUM Jindřich Janíček (*1990) patří už pár let ke špičce české knižní ilustrace. Je podepsaný mimo jiné pod tituly Podivuhodná robotí expedice, Neočekávaný robotí exodus a Přicházíme v míru ve jménu lidstva; ilustroval Klostermanna, Orwella nebo Ústavu České republiky. S manželkou Nikolou vede nakladatelství a knihkupectví Take take take. V Pasece mu teď vyšla kniha B jako běžec.