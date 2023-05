Depp je zpět. Hollywood nepotřebuji, napadení Amber je fikce, řekl v Cannes

Johnny Depp na festivalu prezentuje snímek Jeanne du Barry - Králova milenka, v němž ztvárnil Ludvíka XV. Je to pro něj první premiéra po třech letech, kdy jeho kariéru ovlivnil soudní spor s bývalou manželkou Amber Heardovou kvůli obvinění z domácího násilí. Herec ale ve středu odmítl, že by se jednalo o comeback.

„Evidentně už jsem zažil sedmnáct comebacků. Já jsem přece nikam neodešel,“ prohlásil Depp.

Depp vyzdvihl odvahu režisérky Maïwenn za to, že do role francouzského krále obsadila „chlápka z Kentucky“. Poděkoval jí za trpělivost, kterou s ním během natáčení měla.

„Necítím se bojkotován Hollywoodem, protože na Hollywood nemyslím. Sám Hollywood už moc nepotřebuji,“ řekl Depp. Kritizoval také, že v dnešní společnosti nikdo nemůže být sám sebou a musí se přetvařovat.

„Je to velmi zvláštní a legrační doba. Každý by chtěl být sám sebou, ale nemůže, protože musí být v souladu s tím, koho má před sebou,“ uvedl podle webu Sky News. „Pokud chcete takový život, jděte do toho. Já budu někde jinde.“

Depp komentoval i články, které o něm vyšly, a označil je za špatně napsané a lživé: „Většina toho, co jste o mně a mém životě za posledních pět let četli, je fantastická, ale děsivě napsaná fikce.“

Narážel tak patrně na události, které předcházely loňskému soudnímu sporu s exmanželkou Amber Headovou, jež jej vinila z napadení. Depp červnový soud vyhrál a Headová bylo uloženo zaplatit 15 milionů dolarů za pomluvu. Exmanželé pak v prosinci uzavřeli dohodu o ukončení odvolacího řízení.

V letovisku Cannes na jihu Francie v úterý večer začal 76. ročník slavného filmového festivalu. O Zlatou palmu letos bojuje 21 filmů, vítěze porota oznámí 27. května. Deppova účast na festivalu vyvolala bouřlivé reakce mezi příznivci Heardové, několik feministických organizací kvůli němu vyzvalo k bojkotu festivalu, píše AFP.