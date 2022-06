Ve spořilovském kostele přibývaly smuteční věnce s věnováním už od pondělního dopoledne. K vidění byl věnec od českého prezidenta, slovenské prezidentky, Činoherního klubu či Státního fondu kinematografie. Vedle světlé dřevěné rakve pak organizátoři vystavili smuteční fotografii. Z černobílého snímku hleděla tvář Josefa Abrháma i jeho manželky Libuše Šafránkové, se kterou se veřejnost loučila na stejném místě téměř přesně před rokem. Samotnou rakev pak zdobil věnec s věnováním „Beníček, Laura, Toníček, Josífek dědovi s láskou“. Další rodinné věnce byly rozmístěny na čestných místech okolo.

Smuteční hosty už venku zaujal příjezd „smutečního velorexu“, který rovněž zdobil věnec. Věnování „Daliboru Vránovi“ naráží na Abrhámovu slavnou roli v komedii Vrchní, prchni! Nezvyklou vzpomínku připravili zesnulému herci členové Velorex clubu. Vůz stál během obřadu zaparkován pod schody vedoucími na místo posledního rozloučení.

Kostel se otevřel s úderem dvanácté hodiny za zvuků skladby Ave Maria. Lidé se tak hodinu před začátkem samotné mše mohli dovnitř volně přicházet rozloučit a poklonit svému hereckému oblíbenci. K dispozici byla též kondolenční kniha, která se postupně plnila vzkazy. Její úvodní stranu zdobilo černobílé parte s fotografií zachycující rozesmátého Josefa Abrháma za pianem. „Chléb náš vedlejší dejž nám jazz!“ uváděl pak doprovodný nápis. Stejnou fotografii kdosi umístil i za stěrač zmíněného velorexu.

Mezi prvními hosty z branže dorazil do kostela herec a režisér Jan Kačer. Abrhámův divadelní souputník patřil mezi pozvané stejně jako například Jaromír Hanzlík, Dagmar Havlová, Tomáš Töpfer, Iva Janžurová či Jiří Krampol. Ti všichni měli už před obřadem v lavicích připravené jmenovky. Do kostela pak mezi dalšími dorazili i Eliška Balzerová, Petr Nárožný, Zdeněk Svěrák, Jiří Strach, Radek Holub, Jiří Bartoška, Aňa Geislerová, Dagmar Patrasová, Jan Hřebejk, Daniela Šinkorová, Andrea Čunderlíková, Jiří Macháček, Jan Hrušínský, ředitel Národního divadla Jan Burian či ředitel České televize Petr Dvořák.

Samotný obřad začal přesně ve stanovených 13:00, kdy se kostelem rozezněla trubka Laca Decziho. Slavný trumpetista svým umem ozdobil i loučení s Libuší Šafránkovou. S hereckým párem se totiž dobře znal. Následně už kněz zahájil zádušní mši. Ve své úvodní řeči připomněl pevné manželství hereckého páru a rovněž upozornil na jednu ze scén filmu Vrchní, prchni! Přímluvy v průběhu mše pronesla moderátorka Daniela Drtinová.

Po holkách nekoukal

Na proslovy došlo v samotném závěru mše. První pronesla Dagmar Havlová. „Malý Pepa mne požádal, abych tady zavzpomínala na Josefa a pokud možno, aby to byla veselá vzpomínka,“ zahájila herečka svou řeč. Vzpomněla proto na první setkání při natáčení snímku Holka na zabití. „Tehdy ještě svobodná Libuška mne zaúkolovala, abych Pepu na natáčení kontrolovala, zda moc nekouká po holkách. Nekoukal,“ řekla Havlová.

Připomněla i jeho poslední filmové natáčení, tedy snímek Odcházení v režii Václava Havla. „To už byl Pepa hodně uzavřený.“ Havlová zmínila i Abrhámův oblíbený vtip ze soudniček, který prý herec rád sbíral. „Bůh s námi, Bůh s tebou,“ řekla nakonec.

Slovo si pak vzala Eliška Balzerová. „Josefe, Josífku, Pepíku, Pepo, také já jsem slíbila, že se s tebou rozloučím. Nebudeme smutní, nebudeme plakat,“ řekla dojatá Balzerová směrem k rakvi. „Moc rád jsi se smál a nacházel si i v tragických momentech střípek humoru,“ řekla dále a připomněla, že tento termín nebyl vybrán náhodou. „Přesně před rokem, 6. června jste totiž ještě byli s Libuškou. A nyní jste opět spolu.“

Třetí řeč pak měla Iva Janžurová. „Musela jsem si to napsat a protože jsem to pořád upravovala, tak se v tom už nevyznám,“ řekla herečka a síní se nesl tlumený, přátelský smích. „Zaznělo mnoho krásných slov o tvém neobyčejném vztahu s Libuškou. Všechna ta vyznání přichází pozdě. Všichni najednou víme, jak nám budeš moc chybět,“ uvedla Janžurová a upozornila, že výzvu nebýt smutná vyjádřila i veselým oblečením. „Děkuji ti za tvé báječné herecké partnerství i za to, že jsem tě mohla poznat jako člověka,“ uvedla závěrem.

Jako poslední promluvil herec a režisér Jan Kačer. Mimo jiné ve své vzpomínce zmínil moment, kdy si všiml vznikajícího pouta mezi Josefem Abrhámem a Libuší Šafránkovou. „Jednou jsem ho potkal na refýži, foukal do něj vítr a on někam romanticky koukal. Já švenknul pohledem a tam stála Libuška. A bylo mi jasný, že je tou její osobností uhranutý stejně jako já,“ řekl Kačer.

Kačerovým proslovem skončila oficiální část rozloučení s Josefem Abrhámem. Rakev se zesnulým hercem pak za hlasu varhan i mohutného potlesku celého kostela vyprovodili ven. Odjezd pohřebního vozu pak stejně jako před rokem při loučení s Libuší Šafránkovou doprovodilo Decziho dechové sólo, nyní obohacené o tóny piana.

Velká účast

Pro očekávaný zájem veřejnosti organizátoři už před samotným dnem rozloučením upozornili na posílení autobusové linky 138 z Kačerova. Spořilovský kostel má kapacitu 150 míst, seznam pozvaných ji ovšem vysoce převyšoval.

Josef Abrhám zemřel 16. května ve věku 82 let, byl jedním z nejpopulárnějších českých herců. Proslavily jej role fešáků, svůdníků, lékařů nebo falešného vrchního, role humorné i vážné. Vděčné úlohy hrál Abrhám v komediích Kulový blesk či Vrchní, prchni!, v rozverné Menzelově adaptaci románu Vladislava Vančury Konec starých časů či v Žebrácké opeře. Divákům se do paměti zapsal také jaké záletný doktor Blažej ze seriálu Nemocnice na kraji města. Abrhámovou nejvýraznější rolí z poslední doby byl kancléř ve filmovém debutu Václava Havla Odcházení z roku 2011.

Odchod Abrháma vyvolal u Čechů, ale i u Slováků velké emoce. Přátelé připomínali Abrháma často ve spojitosti s jeho ženou Libuší Šafránkovou, se kterou podle nich tvořil nerozlučnou dvojici. Šafránková zemřela loni v červnu, poslední rozloučení s oblíbenou herečkou se konalo ve stejném kostele, kam se lidé mohli dnes přijít poklonit Josefu Abrhámovi.