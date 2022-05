Každý člověk je někdy vtipný, někdy dojemný a někdy směšný. Takový je život, říkával Josef Abrhám

Lidovky.cz: Pan prezident prý pracuje velmi rychle a nelpí na opakování záběrů. Jaký je podle vás režisér, kam byste ho zařadil a ke komu přirovnal?

Má opravdu mimořádný dar. Někteří režiséři z obavy nebo z maximalismu chtějí klapku vícekrát. A někdy i zbytečně, protože se kolikrát ukáže, že rozdíl je minimální. Pan prezident má v tomto směru obdivuhodný radar a pozná, že scéna vyšla dobře, a tak je zbytečné něco zkoušet. Maximálně se to ještě sjede jednou technicky, třeba kvůli kazům v materiálu. A pak, nezapomínejme, že Václav Havel má za sebou dlouhou praxi u Alfréda Radoka, u Jana Grossmana.

Mně jeho přístup velmi vyhovuje, dobře si pamatuji Radokovy režie, cítím tam nějaké spojení. Přesně a klidně dokáže interpretovat svůj text a vést herce a co je velmi příjemné, když se mu něco líbí, upřímně se baví a směje. Když se mu to nelíbí, změní to, ale nikdy není konfliktní - je dobrý psycholog. Nedělá chyby.

Lidovky.cz: Odcházení není zdaleka vaše první setkání s dramatikou Václava Havla, hrál jste v Audienci, v Žebrácké opeře. Vždyť vy jste vlastně havlovský herec.

To bych si o sobě netroufl říct. Audience byla založená na anekdotě, na směšnosti dané situace, havlovský jen ten motiv. Žebrácká opera je napsaná podle předlohy. Neřekl bych, že tyto dva texty jsou vysloveně typické pro Havlův styl.