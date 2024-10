Srdce nehasnou, fanoušci nezapomínají. Pět let bez Karla Gotta

Na hrob Karla Gotta na pražských Malvazinkách přišly včera položit květinu a zapálit svíčku i sestry Majka a Kristýna z Hlučína. „Nikdo už nebude takový jako on, spojoval generace,“ říká paní Majka, která spolu se sestrou Kristýnou a kamarádkou dorazila včera do Prahy. „Přijely jsme na výstavu korunovačních klenotů. A jako vždycky, když máme příležitost, jsme zašly i sem,“ vysvětlují.

Květiny a svíčky tu přibývají už od víkendu. Dnes to bude pět let od mistrova úmrtí. Podle paní Kristýny byl Gott zlatý člověk, který hodně myslel na fanoušky. „Každému vždycky podal ruku, všem se podepsal,“ vzpomíná. Na koncerty prý sestry jezdily od svých sedmnácti let. Někdy se vracely nočním vlakem z Prahy a ráno šly rovnou do práce.

Lístky z toho posledního koncertu, kdy už byl Karel Gott nemocný, má Majka pořád v kabelce. Na kolika koncertech byly, to sestry spočítat nedokážou. Nejdříve jezdily do Ostravy, pak i do Prahy a po celé republice. „Na některé z nich nejde zapomenout, třeba na koncert k jeho padesátinám,“ vzpomíná.

K hrobu na smíchovském hřbitově sestry prý chodí často, vždy když mají cestu do Prahy. „Vzpomínkové koncerty mě nelákají, navíc vstupenky stojí třeba i dva tisíce.To si radši doma pustím cédéčko,“ vysvětluje paní Majka. Nejraději má písničku Teď růže k vám jdu krást.

Na Karla prý sestry nikdy nezapomenou. „Chtěl tu s námi být do stovky. Škoda, že se to nepodařilo,“ říká paní Kristýna. „Srdce nehasnou,“ uzavírá rozhovor paní Majka větou z jedné z mistrových nejznámějších písní – duetu, který nazpíval s dcerou Charlottou.

Podle zaměstnanců hřbitovní správy jsou Malvazinky místem, kde lze Gottovy fanoušky potkat po celý rok, nejen 1. října, kdy zemřel. Jezdí sem autobusy fanoušků ze Slovenska nebo Německa, nejčastěji v červenci na jeho narozeniny nebo právě v říjnu, kdy je výročí jeho úmrtí. Na místo posledního odpočinku příznivci pokládali květiny, zapalují svíčky, někteří se u hrobu fotí.

Příští rok by se mělo otevřít nové Gottovo muzeum. Dům, kde prožil více než polovinu života, bude přístupný veřejnosti. „Věříme, že Villa Gott se stane místem pro vás, kteří jste ho milovali a nezapomněli na něj,“ napsala na sociálních sítích Ivana Gottová s tím, že o detailech bude postupně informovat.

Pro zpěváka bylo podle jeho manželky přirozené pozvat si domů „na Bertramku“ své příznivce. „Chtěla bych, aby to tak bylo i v budoucnu,“ doplnila. Gott žil na Bertramce v letech 1974 až 2019. Zatím ale není jasné, kdy to bude. Podle Kateřiny Gazdové z managementu projektu je předčasné uvádět nějaké datum, ale příští rok se prý fanoušci otevření určitě dočkají.

Gott opět vyprodá O2 arenu

Odkaz Karla Gotta letos připomene i velký vzpomínkový koncert. Má se konat 5. listopadu v pražské O2 areně. Na akci s názvem Karel Gott – jeho písně žijí dál! zazpívají Lucie Bílá, Michal David nebo Richard Krajčo. „Těším se na tři písničky, které tam budu zpívat, i na ty, jež budou zpívat kolegové,“ uvedla Lucie Bílá. Nejvíce asi na slavnou Jdi za štěstím.

K výročí úmrtí vyšla také kniha Příběhy skryté za písněmi KG. Společně ji napsali novinářka a spisovatelka Michaela Remešová a Gottův bývalý tajemník Jan Adam.

Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit 11. října 2019 v paláci Žofín, kam přišlo téměř padesát tisíc lidí.O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam dorazili příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další hosté.