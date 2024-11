Nekonformista, jehož dílo zná dnes každý. Výstava představuje život i osobnost Karla Kryla

Na svět přišel před osmdesáti lety a před třiceti lety zemřel. Generačně ho znají prakticky všichni. Senioři jako nostalgii svého mládí, mladší jako legendu. Karel Kryl se stal symbolem vzdoru proti normalizaci, symbolem nekonformity, ba jisté umanutosti. A po listopadu 1989, když se mohl z exilu vrátit, i symbolem těch, kdo jako první vyrukovali s kritikou posametové reality.

To vše přibližuje výstava v Muzeu Prahy na Starém Městě, což je vlastně náhradní prostor za rekonstruovanou budovu na Těšnově. Na té výstavě – tak jako na Krylově osobnosti – si každý najde to své.

Exponáty zahrnují fotografie, rukopisy, nahrávky písní, ale i kytary, kuřácké potřeby, Krylovy obrazy (málo se ví, že i maloval) či osobní talismany. Nebo i Krylovu karikaturu v podobě Napoleona, kterou namaloval jeho kolega písničkář i exulant Vlasta Třešňák.

A pomocí technologie MetaHuman od Studia Yord můžete za sklem vidět a slyšet Kryla tváří v tvář. I když je asi lepší moc neuvažovat, co by na tuto projekci nekonformní básník řekl.

Výstava „Ahoj občani!“ Kde: Muzeum Prahy Do: 21. 4. 2025

Senioři si mohou na Krylovi oživit své vzpomínky z mládí. A některé fotografie zaujmou i vyslovené fajnšmekry. Třeba ta z roku 1959, na níž je patnáctiletý Kryl spolu s již známými trampy a písničkáři bratry Ryvolovými. Nebo snímky z počátku 60. letech, ať už z prostředí rodiny, či z práce (Kryl vystudoval keramickou školu v Bechyni a poté pracoval v keramických závodech v Teplicích).

Zajímavá je informace o jeho vojenské službě (1963–1965), kde si posílil antimilitaristické naladění. A vedle toho se ukazuje i snímek z jeho první cesty do USA (1973), na kterém střílí z pušky.

Ale vraťme se do roku 1968. V prosinci uspěla jeho píseň Bratříčku, zavírej vrátka. V březnu 1969 vyšla stejnojmenná deska. To byl ještě vyfotografován s Josefem Smrkovským, hvězdou reformní KSČ. Ale ten už Krylovi nemá co říci, vždyť brzy se vedení KSČ ujme Gustáv Husák.

Záběr ze záznamu Karel Kryl 1969: Píseň skončila, žalář je naším domovem.

Zajímavější a přirozenější fotografie z té doby pochází z festivalu Bratislavská lyra, na níž se Kryl baví s kuchařkou. I toto vypovídá o jeho vztahu k lidem toho či onoho ražení. V září odjíždí na festival do Spolkové republiky, kde žádá o azyl (to vše je dokumentováno i jeho železniční jízdenkou), takže dalších dvacet let je mimo přímý kontakt s domovem.

Tím více žije jeho legenda. Znát Kryla a jeho písně patřilo za normalizace k bontonu. A mít originál desky Bratříčku, zavírej vrátka, to bylo něco.

Fyzicky nepřítomný Kryl se stal doma nekonformistou, jehož dílo zlidovělo. Bylo běžné hrát jeho písně třeba u táboráku, ale úplně bez rizika to nebylo. Jeden výstavní panel přibližuje, jak StB vyšetřovala skupinu mladistvých (Lubomír Stluka a spol., 1975) za šíření magnetofonových nahrávek s Krylem. A i když to pak vyřešil jen „výchovný pohovor“, dotyčný už měl černý puntík.

Zajímavý byl i Krylův návrat z exilu. Do Prahy dorazil 30. listopadu 1989 (ve vitríně je i „humanitární vízum“, které dostal, neboť formálně přijel na pohřeb své matky). Spatříte ho na snímku s Karlem Gottem (je u toho i Václav Havel), když spolu zpívali hymnu na balkonu Melantrichu. Ale do většinové polistopadové společnosti už Kryl nikdy nezapadl. Zůstal nekonformistou, jakým byl po celý život.