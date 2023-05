Na úvod festivalu ve Varech zahraje kapela Morcheeba i herec Russell Crowe

Oba koncerty budou jako již tradičně pro veřejnost zdarma, ohlásili pořadatelé. Koncertní program zahajovacího večera 30. 6. doplní také vystoupení zpěváka Vojtěcha Dyka s jeho autorským projektem D.Y.K. Tento koncert začne ve 21 hodin v prostoru Mattoni Life Baru u Vřídelní kolonády.

Londýnskou kapelu Morcheeba založili v roce 1995 bratři Paul a Ross Godfreyovi se zpěvačkou Skye Edwardsovou. Během následujících let se kapela dostala do celosvětového povědomí, za průlomové hudební kritika považuje album Big Calm z roku 1998. Morcheeba doposud vydala deset studiových alb. Složení kapely se v průběhu téměř tří desetiletí její existence proměňovalo.

Skye Edwardsová v roce 2003 Morcheebu opustila, aby se po sedmileté odmlce vrátila, v roce 2015 z kapely odešel Paul Godfrey, a dnes je tedy jejím základem autorské a interpretační duo Skye Edwardsová a Ross Godfrey. Zatím posledním počinem Morcheeby je album Blackest Blue, vydané v roce 2021. Morcheeba koncertovala v České republice několikrát, naposledy na festivalu Metronome Prague Warm Up v září 2021.

Australský (na Novém Zélandu narozený) herec Russell Crowe na zahájení letošního karlovarského festivalu převezme čestnou cenu za přínos kinematografii. Jakožto čerstvý držitel Křišťálového glóbu pak vystoupí před Thermalem se svou kapelou Indoor Garden Party.

„Hudební kariéru rozvíjí Russell Crowe od 80. let, kdy nahrál první sólový singl I Want To Be Like Marlon Brando,“ připomínají pořadatelé festivalu.

Od roku 1992 byl členem rockové formace Thirty Odd Foot of Grunts, s níž vydal tři alba. V roce 2005 začal spolupracovat s kanadským hudebníkem Alanem Doylem, s nímž natočil první singl a následně, v roce 2006 se skupinou pojmenovanou The Ordinary Fear of God také album My Hand, My Heart. V roce 2009 začali Crowe a Doyle pořádat koncerty skupiny Indoor Garden Party. Roku 2011 vyšel na iTunes jejich třetí společný počin The Crowe / Doyle Songbook Vol III. V roce 2017 jako Indoor Garden Party vydali album The Musical, které se na žebříčku iTunes a Amazonu ve Velké Británii dostalo dvakrát krátce na první místo. Album je k dispozici na Spotify.