Papírové knihy přitáhly fanoušky a viděli jsme, že romské psaní má potenciál, říká Karolína Ryvolová

Lidovky.cz: V Kheru nejdřív vycházely elektronické knihy, tištěné přibyly až v posledních letech. Většina nakladatelů to má naopak…

Nakladatelství vzniklo v roce 2012 s myšlenkou, že zatímco koupit si tištěnou knížku je věc čím dál tím zbytnější, tak přečíst si něco na internetu může skoro každý. Přes počítač, později přes telefon. Šlo prostě o to, využít nových elektronických médií, aby se literatura co nejrychleji šířila, aby jí nestály v cestě žádné překážky.