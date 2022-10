Klip vytvořený umělou inteligencí je předzvěstí nového alba hudebníka badfocuse

Podmanivá vizualizace videoklipu je založena na AI algoritmu (AI – artificial intelligence). Singl s klipem předznamenávají vydání nového alba meditating while raving, které vyjde digitálně a ve vinylové limitované edici 11. listopadu u Supraphonu. O den dříve, tedy 10. listopadu, jej badfocus s hosty pokřtí v pražském klubu Fuchs2.

„Poslední dobou mě hodně fascinuje AI a způsob, kterým se využívá při vytváření umění. Všechny obrázky, z nichž AI algoritmus vytvořil tento klip, jsou v podstatě vyobrazením toho, jakým způsobem vnímá realitu, ve které žijeme. Naučil se ji deep learning analýzou reálných snímků měst, přírody, lidských obličejů, strojů, rostlin, živočichů, zkrátka všeho, co nás reálně obklopuje,“ vysvětluje badfocus.

A dodává: „Algoritmus generuje selekci obrázků, ze které člověk vybírá, a na základě toho se AI učí o vkusu daného jedince. Vybrané obrázky jsem pak dosazoval do skladby a nastavoval typ reakce vizuálu na hudební podněty a snažil se tak zachytit rozdíl ve vnímání reality mezi člověkem a algoritmem.“ Singl beyond minds je jedním z vůbec prvních hudebních AI videoklipů vytvořených v ČR.

Videoklip a jeho pojetí v sobě zrcadlí filozofii, kterou se badfocus ve své tvorbě řídí. Přestože jeho hudební kořeny tvoří zejména jazz, byl silně ovlivněn mnoha žánry od klasické hudby přes elektroniku, hip-hop až po indie-pop. V každé skladbě tak vytváří svět oproštěný od žánrových konvencí a tradičních postupů.

„Novinka meditating while raving je konceptuálně o dualitě, o tom, jakým způsobem se vzájemně potřebují a přitahují protiklady. O tom, že na raveu někdo může najít vnitřní klid a meditovat (sám to tak mám), ale i o tom, že to může být i naopak. V aktuálním singlu beyond minds jsem se snažil zachytit přesně tuto polohu – meditace obsahující rave. Druhý singl, který vyjde v říjnu, bude přesný opak – přemístí posluchače na rave, kde si bude moct zameditovat,“ komentuje badfocus koncept své druhé řadovky.