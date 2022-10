Rudiš je storkař a Mahler minimalista. Jejich komiks Noční chodci je plný mouder, historek a definic naděje

Zatímco novela Trieste Centrale působí trochu jako postskriptum k Rudišovu románovému monumentu Winterbergova poslední cesta (česky 2021), který je napsaný jako žalozpěv za zmizelou monarchii a taky za jednu životní lásku, to komiksové album je v autorově bibliografii suverénní položkou.

Originál vyšel loni v prestižním berlínském nakladatelství Luchterhand, které vydává Rudiše v němčině soustavně, a do češtiny ho přeložil sám autor. A protože jde o komiks – příběh dvou flamendrů, co se motají pozdě k ránu zešeřelým městem, vedou divné řeči a hledají, kde by ještě urvali poslední pivo –, jsou autoři taky dva. Kresbu obstaral Rakušan Nicolas Mahler (1969).

JAROSLAV RUDIŠ, NICOLAS MAHLER: NOČNÍ CHODCI Praha Labyrint 2022, 144 s.

Ten je v Česku jako doma: před pár lety mu tady vyšly rovnou čtyři knížky, z nich zaujaly nejvíc asi autorské přepisy klasických kusů světové literatury a filozofického myšlení do podoby komiksového digestu. Mahler takhle adaptoval Thomase Bernharda (Staří mistři), Roberta Musila (Muž bez vlastností) a Immanuela Kanta (Večírek s Kantem). Někdy mu to vyšlo skvěle, někdy redukce původního textu trochu pocuchala, nebo rovnou rozhodila celkovou fazonu – třeba Musil vyšel z jeho dílny pomotaný, potrhaný a málo srozumitelný.

A přestože Mahler scenáristicky někdy trochu hapruje, jako výtvarník má sílu vždycky. Jednoduchá, syrovým, neučesaným tahem nahozená figura, robustní městské kulisy a nad hlavou bledé oko měsíce. A pak funkční barevná trojkombinace bílé, černé a modré plus lehce komická stylizace, s níž by si rozuměli třeba Jiří Šalamoun, Vladimír Jiránek nebo Daniel Majling. Rudišovi to s Mahlerem prostě ladí. Možná stejně dobře, jako když pracoval ve dvojce s Jaromírem Švejdíkem na trilogii o nádražákovi Aloisi Nebelovi, jemuž v hlavě česko-polsko-německé dějiny roztočily kolotoč, odkud je z přítomnosti k druhé světové válce, co by kamenem dohodil.

Tlustý s tenkým napříč nocí

Válka a dějiny prorůstají vlastně celým dosavadním Rudišovým dílem. Ať jde o povídku, novelu, román, hru pro divadlo nebo rozhlas, filmový scénář a samozřejmě zmíněné komiksové angažmá. Někdy víc, někdy míň; jednou s akcentem komickým, jindy tragickým. Ve čtyřsetstránkové Winterbergově poslední cestě bylo té tragédie asi nejvíc. Starý s mladým, ten první v roli pacienta, ten druhý pečovatele, tady objíždějí, ať ve fantaziích nebo v reálu, skomírající Rakousko-Uhersko po železnici; k ruce mají bedekr z roku 1913 a bilancují.

Tedy bilancuje Winterberg, mladý mu sem tam drobně přihrává. A je to bilance plná bolesti, smutku a stesku, ztrácení a míjení, prostě táhlé melancholie; jako by všecko, co plní život smyslem, bylo nevratně pryč, rozpuštěno v nicotě. Ve srovnání s Rudišovým dvacet let starým debutem Nebe pod Berlínem je to jasný posun: ke zpomalení a únavě hrdinů, k pochopení, že budoucnosti je každým dnem o kousek míň.

A Noční chodci? Ten titul obratem odkazuje k sérii „nočních chodců“, které hlavně za druhé války realizoval malíř František Hudeček. Osamělý muž, před sebou ulice, nad sebou hvězdné nebe. Různé techniky, stejné vyznění. Výrazově civilismus, ideově existencialismus. Není to nepřípadný předobraz. Komiksové album Rudiše a Mahlera je totiž neustále v pohybu. Napříč nocí. Ti dva – jeden malý, druhý velký, jeden tlustý, druhý tenký, trochu Křemílek a Vochomůrka – jdou ulicí anebo sedí v baru, koupají se jednou ve tmě, jindy ve světle lamp a hlavně pořád mluví.

Jak je u Rudiše zvykem. Je to řeč překotná a přetržitá, historky a moudra si tu skáčou do řeči, prostupují se a nabalují na sebe. Jak to bylo s holkou Hankou, jak s bitvou u Slavkova, jak s vyhazovem ze svatby, jak s výletem do hor. A k tomu touha splynout se zubry, vytetovat si na hrudník hlášku „Na to čůraj sovy“, definovat naději anebo konec příběhů, konec dějin. A taky vytáhnout na světlo prarodiče, zavražděné v koncentračním táboře, anebo rovnou přiznat, že ten velký je vyloženým magnetem na katastrofy, že jeho širší rodina je samý šílenec – a že „za všechno můžou dějiny“.

Pěna místo kladiva

Rudiš je storkař a Mahler minimalista. Storky dávají komiksu zdání permanentního děje, pocitu, že se věci emočně i myšlenkově proměňují, možná vyvíjejí a tříbí; kresebný minimalismus pak tuhle slovesnou stavbu spíš neokázale podporuje, než by se sám hlásil o pozornost. Pokud u Winterbergovy poslední cesty a možná i u Trieste Centrale platily za autorovy literární vzory a inspirace Jaroslav Hašek s Bohumilem Hrabalem, pak v komiksu jsou tyhle souvislosti volnější, mírnější. Noční chodci nejsou tak brutálně, neslitovně rozkladní jako Haškův Švejk, tady se nedekonstruuje kladivem, ale spíš pivní pěnou.

Oproti vrcholnému Hrabalovi je pak v albu míň poezie nebo rovnou poetismu – měkkého, lyrického vidění, které taví lidi a věci, místa a události v pableskující, přeludný a naléhavý proud. Tenhle komiks je prostě o životě. Teď a tady. Dvojka antihrdinů táhne Prahou a nepřestajně přikrmuje svou řeč vlastními i cizími sousty. Hlavně nesmí ta výměna mezi jedním a druhým ustat, vyhasnout! Řeč tu má totiž vyloženě záchovnou funkci. Ne že by nebylo důležité, co se mluví, skrz poznání dějin je samozřejmě vidět líp přítomnost a možná i cíp budoucnosti – ale je zřejmé, že ti dva se skrz řeč především definují, drží mluvením jeden druhého naživu.

Podobně jako u Winterbergovy poslední cesty je i tahle skladba ve výsledku spíš v moll, ačkoli finální akord dává naději. Když ne rovnou na nějaké osmyslení nebo naplnění vlastní existence, pak určitě na pokračování. A v pokračování je vždycky možnost. Poslední replika komiksového alba Noční chodci nemůže znít jinak: „Víš, co jsem si tuhle říkal?“