Kniha roku LN: Co mají společného Kundera, Gottwald, Čapek a Stalin?

Občas se nám nechce věřit, kdo v anketě zvítězil, a ještě častěji v úžasu zíráme, jaké knihy hlasující vybrali a jak je zdůvodnili. Zvlášť když dnes mnozí lkají, jak málo se čte a jak to „bejvávalo“ za časů našich dědů lepší. Posuďte sami.

Tak třeba francouzský generál Louis-Eugène Faucher, působící jako náčelník francouzské vojenské mise v Československu, ocitoval Masaryka, který kdesi napsal: „Jednou z vad naší doby je, že se příliš čte; není ani tak důležité číst mnoho, jako čísti dobře.“ Faucher k tomu dodal: „Držme se této rady. Hojnost čelby neznamená ještě vysokou kulturu, ba dokonce řekl bych: skoro opak!“

Ovšem držel se vlastního doporučení sám náš první prezident? Posuďte sami. Masaryk do ankety totiž uvedl doslova: „Jak to mám vést v evidenci, co jsem všecko čet, když toho bylo tolik... Ne, nic zvláštního mě nenapadá…“

A bude-li vám někdo vyprávět o dobrých mravech první republiky a skromnosti tehdejších velikánů, můžete suše připodotknout, jak třeba básník Vítězslav Nezval měl o nejlepší knize roku jasno: „Edison Vítězslava Nezvala.“

Robinson i Kniha Jób

Do roku 1941, kdy anketa skončila poprvé, se uskutečnilo čtrnáct ročníků, během nichž se do historie zapsalo hned 19 vítězů. Tento nepoměr byl dán často se měnícími pravidly: obvykle vítězil jeden, ale během některých let i tituly dva, protože vedle odborné poroty hlasovali i čtenáři novin, a někdy dokonce byli vítězové tři. Naopak jeden ročník vítěze neměl a oceněno bylo prvních deset knih bez ohledu na pořadí.

V onom průkopnickém roce 1928 redakce oslovila přes 150 osobností tehdejšího veřejného života s otázkou: „Kterou nejzajímavější knihu jste letos četl?“ Žádala se odpověď pokud možno okamžitá a spontánní, to první, co respondentovi přišlo na mysl. Nemalá část dotazovaných odpovědět odmítla, především kapitáni průmyslu, obchodu a financí; obvykle proto, že prý „na čtení nemají kdy“; této odpovědi zůstává řada oslovovaných věrna dodnes.

Přesto noviny dokázaly shromáždit stovku odpovědí. Redakce hlasy ještě nesčítala, takže kdo z čtenářů chtěl vědět, která kniha se ve výběru opakovala nejčastěji, musel si to přepočítat sám. Nejčastěji se objevovalo jméno francouzského spisovatele Andrého Mauroise, ovšem s několika různými tituly: nejčastěji byl zmíněn Život Benjamina Disraeliho, přestože některé současné zdroje uvádějí dnes už pozapomenutý román Mlčení plukovníka Brambla. Koneckonců, na vítězi tolik nezáleželo.

Už tehdy totiž pro Knihu roku platilo to, co platí i dnes: není to soutěž, ale anketa, jejímž cílem je upozorňovat čtenáře na existenci různých knih a usnadnit jim orientaci na předvánočním knižním trhu. Daleko zajímavější je si tehdejší odpovědi projít, protože poskytují neopakovatelný vhled do myšlení naší prvorepublikové elity a naznačují její vztah k literatuře. Dozvíme se například, že malíř Emil Filla rád četl verše Jaroslava Seiferta, architekt Vlastislav Hofman si oblíbil romány F. M. Dostojevského a básník Josef Hora měl nejraději Robinsona Crusoea.

Nezklamal ani katolický spisovatel Josef Florian: „Rozhodně Kniha Jobova, jež mi z knih Písma svatého Starého zákona právě letos přišla na řadu.“

Čapek nad Kunderu

A jistě byste nečekali, že herec, komik a také divadelní ředitel Vlasta Burian odpoví jako suchar: „Nejzajímavější a nejpozoruhodnější knížkou, kterou jsem letos četl, byla pracovní knížka, jíž se vykázal jeden uchazeč o práci v mém divadle. Jmenoval se Otto Hotovec a byl skutečně svého jména hoden. Obsah jeho ,pracovní’ knížky byl vlastně vtip na vtip: byla zcela čistá, poněvadž její majitel od data vystavení knížky, což bylo v roce 1892, nehnul ani rukou.“

Osobitý názor na knižní produkci roku 1928 měl i Karel Čapek: „Nejzajímavější kniha? To nevím: ale obor, který mě letos nejvíc zajímal: kriminologie a kriminální psychologie.“

Ostatně, když už je řeč o Karlu Čapkovi, je dobré zmínit, že právě on je dodnes rekordmanem celé historie Knihy roku: mezi lety 1934 a 1937 se jeho díla stala čtyřikrát za sebou (byť v roce 1936 společně s odbornou knihou Johna Gunthera Evropa – jaká je) Knihou roku.

Konkrétně se ocenění dočkaly romány Povětroň, Válka s mloky a První parta a také třetí část Hovorů s TGM. Tomu se z ostatních autorů dodnes nikdo ani nepřiblížil – i takové veličiny jako Ivan Martin Jirous a Milan Kundera (a v rámci poválečného nadšení ještě Edvard Beneš) dosáhly pouze na dvě prvenství. A to Čapek vítězil v dobách, kdy v anketě odpovídalo neskutečné množství respondentů – běžně okolo pěti nebo šesti set, v roce 1937 to bylo dokonce 900 odpovídajících!

Zkrátka a dobře, procházet se mezi laureáty prvorepublikové Knihy roku, to je jako zavítat na literární Parnas: prakticky každé jméno, které tam objevíme, můžeme dnes směle zařadit do kánonu tuzemské i světové literatury: Marketa Lazarová Vladislava Vančury, Nikola Šuhaj loupežník Ivana Olbrachta, Cirkus Humberto Eduarda Basse nebo třeba Manon Lescaut Vítězslava Nezvala, jmenujeme-li autory domácí; z plejády světových spisovatelů zmiňme alespoň Na západní frontě klid E. M. Remarqua nebo Válku židovskou Liona Feuchtwangera.

Napřed děti, pak Stalin

A není bez zajímavosti, že roku 1937 se ke slovu dostala také anketa, kde odpovídaly děti. Výsledky jsou určitě pozoruhodné: vyplývá z nich, že desetiletí kluci nejraději četli Ferdu Mravence a stejně staré dívky Dášeňku; čtrnáctileté slečny zase nejvíc bavil Jiráskův F. L. Věk a chlapce Študáci a kantoři Jaroslava Žáka.

Pak se ovšem začalo nad první republikou (a s ní i nad anketou) smrákat. Po podzimních událostech roku 1938 se dokonce uvažovalo o zrušení ankety; k tomu nakonec nedošlo, nicméně místo nejlepší knihy nyní redaktoři chtěli znát tu nejútěšnější. I proto nezáleželo na pořadí, vyhlášena byla celá první desítka. Najdeme v ní Zpěvy domova Josefa Hory, Září 1938 Vladimíra Holana nebo Havířskou baladu Marie Majerové.

A protože začalo být ještě hůř, v roce 1941 přišel poslední ročník. Už tak kritická situace v Protektorátu ještě víc přituhovala, což se projevilo i v Lidovkách, kdy během roku 1941 musel odejít šéfredaktor Karel Zdeněk Klíma, zanedlouho zatčený a popravený, podobně jako řada redaktorů (Josef Čapek, Karel Poláček, Jaroslav Kladiva…). V čele novin se objevil bezskrupulózní kolaborant Leopold Zeman, navíc české knihy přestávaly vycházet, a tak anketu nemělo smysl dál udržovat při životě.

K jejímu obnovení však došlo, a to hned po válce, jen ne pod hlavičkou Lidových, ale Svobodných novin, jak se nově jmenovaly. Oba první poválečné ročníky 1946 a 1947 ovládly memoáry Edvarda Beneše – nadšení a úleva z konce válečného běsnění a zároveň touha po informacích o tom, co se za války dělo v nejvyšších exilových patrech, se nutně odrazily i v Knize roku. A to tak moc, že Benešovy Paměti v roce 1947 získaly neuvěřitelných 124 hlasů. To je rekord, který prakticky s jistotou zůstane už navždy nepřekonaný.

Nicméně nad anketou se brzy začalo znovu smrákat. Po vítězství „pracujícího lidu“ v únoru 1948 týž lid dostal přednost i v Knize roku: vedle „pracující inteligence“ hlasovali také horníci, uklízečky, šičky nebo zámečníci. A dělnická třída promluvila jasně – Knihou roku 1948 se staly Gottwaldovy a roku 1949 Stalinovy spisy. „Je průkazným kulturním dokumentem, jak únorové události hluboce prostoupily strukturu naší národní společnosti,“ pochvalovali si redaktoři v úvodním slově k anketě, kterou samozřejmě zfixlovali.

A tak to byl symbolicky právě generalisimus Stalin, kdo napsal poslední tečku za historií Knihy roku Lidových novin. Roku 1950 se anketa již neuskutečnila a po následující dlouhá desetiletí se zdálo, že úplně zanikla. Naštěstí se tak nestalo – ale to už je jiný příběh z úplně jiné doby.