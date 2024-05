Z „pouhého“ knižního veletrhu skutečným živým literárním festivalem. Svět knihy je v kondici jako nikdy dřív

Zaprvé: Svět knihy se během poslední pětiletky, jakkoli brutálně narušené covidem, zvládl suverénně přeformátovat z knižního veletrhu na literární festival. Čili více živé literatury, méně byznysu.

Inspirací mu v tomhle obratu byly jistě veletrhy zahraniční, hlavně ty v německojazyčné oblasti, konkrétně v Lipsku a ve Frankfurtu nad Mohanem.

V praxi to letos znamenalo, že do Prahy přijela zhruba stovka zahraničních hostů, celkem proběhlo skoro pět set akcí, na nichž vystoupilo přes osm set hostů ze čtyřiceti zemí.

Přeformátování z veletrhu na festival vlilo akci do žil kvanta nové krve – ve formátech diskusí, uvedení knižních novinek, autorských čtení, vernisáží výstav, přednášek, besed, autogramiád. Na podpis Karin Lednické se prý čekalo až tři hodiny.

Za druhé: Zdálo se, že rekonstrukce pražského Výstaviště, kde se veletrh tradičně koná, přinese zmatek a sníží zájem návštěvnické obce. Nestalo se. Rozprostřením po větší ploše nabral festival na dynamice, proměnlivosti, pestrosti.

Prostě to rozvolnění s výhledem do Stromovky Světu knihy prospělo. Letos bylo návštěvníků zhruba jako loni: kolem šedesáti tisíc. To je skvělé číslo! V roce 2017 to bylo kolem 40 tisíc, o rok později 46 tisíc a poslední předcovidový rok pak přes padesát tisíc.

Takže jakkoli to zní paradoxně: covid a několik let rekonstrukce výstavního areálu probudily ve čtenářské obci silnou obrannou reakci – o knihu se jich zajímá čím dál víc.

Za třetí: Světu knihy se daří poslední roky táhnout ke knize a čtení krizovou věkovou kategorii mezi dvanácti až šestnácti lety. Manga, fantasy, horor, vědecká fantastika, obecně všecky ty „únikové“ kategorie, co spadají pod hlavičku young adult.

Veletrh navštěvovaly letos nejen organizovaně celé školní třídy, ale i jednotlivci nebo skupinky po své vlastní ose. Zejména stánek nakladatelství Slovart byl v těsném obležení. Jistě i proto, že vedle vlastní produkce nabízel také knihy v originálu, tedy v angličtině.

Co víc, na pražské akci se začínají objevovat cosplayeři. Pravda, trochu nesměle. Zatímco na knižním veletrhu v Lipsku je to pravidlem už pěkných pár let a nejrůznějších postav a postaviček, co se stylizují po vzoru vybraných aktérů z oblíbených knížek, jsou tu k mání tisíce – v Praze šlo spíš o desítky. Ale i tohle je pohyb, který se počítá.

Za čtvrté: Těžištěm veletrhu už dávno nejsou páteční odpoledne a sobota. Dramaturgie zapracovala tak, že všechny dny jsou si teď rovny – od rána do večera. Přibylo atraktivních témat, hostů, formátů.

To má dvojí výsledek. Jednak je na drtivé většině akcí plno, jednak se návštěvníci vracejí, dvakrát, klidně třikrát během čtyř festivalových dnů.

Vše výše zmíněné se pak propisuje i do té knižněveletržní fasety akce čili do prodejů knižních novinek. Například brněnské nakladatelství Host prý mělo letos vyprodané zásoby dlouho před koncem akce, takže museli do skladu pro nášup.

Příští ročník Světa knihy je jubilejní, třicátý. Hostující zemí bude Portugalsko. Magnet, kterým bylo letos sté výročí smrti Franze Kafky, se sice konat nebude, ale festival to jistě zvládne i bez toho.

Svět knihy Praha je aktuálně v takové kondici, jako nebyl nikdy dřív.