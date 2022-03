Koller, Pavlíček, Dusilová a Načeva zpívají s ukrajinskými, běloruskými a ruskými hudebníky: Nevzdám se

Řekli o projektu #nevzdamse „Hlavní poselství je v písni jasně řečeno: nevzdáme se bez boje. Je jedno, jestli jsme někdo větší nebo menší blázen, na světě jsme si všichni rovni. Nevím, jestli může nějaké umění pomoci tomu, co se děje, ale když se každý připojí, tak minimálně všichni ví, že jsou na jedné lodi a že si mají pomáhat.” (David Koller) „Zvuky vzdálených výbuchů nám přistávají na duši. Jsem rád, že můžu aspoň zařvat na kytaru a poslat Putinovi tenhle vzkaz, že nebudeme tolerovat vraždění a nenávist a že chceme Ukrajině pomoct. Hudba útočí na emoce a to nás může mobilizovat a povznést.” (Michal Pavlíček) „Rozhodla jsem se nazpívat tuto píseň jako morální podporu pro Ukrajinu, pro všechny lidi, kteří tady i tam žijou a mají to těžké.” (Monika Načeva) „Bojím se, aby lidé nezačali pranýřovat lidi z Ruska, kteří tady žijou a nesouhlasí s tím, co se děje.” (Lenka Dusilová)