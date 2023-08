Vrcholící okurková sezona přináší do kin americkou komedii s mluvícími psy

Ve filmu jde o to, že psík jménem Reggie má trochu dlouhé vedení, a tak mu nedochází, že jeho pán Doug ho ve skutečnosti nenávidí. I fakt, že ho Doug pravidelně vyhazuje z auta daleko od domova, bere Reggie jako láskyplnou hru. Až když se jednou Doug zbaví Reggieho v opravdu hodně vzdáleném městě, psovi to docvakne. Oči mu otevře zejména setkání s jiným toulavým psem Bugem, který už dávno ztratil o lidech iluze. Reggie se rozhodne Dougovi krutě pomstít (konkrétně ukousnout mu genitálie).

Za tímto vznešeným cílem se s ním na dalekou výpravu vydají spolu s Bugem ještě další dva lidmi přehlížení psi, neúspěšný policejní specialista Hunter a fena Maggie, která už nebyla pro svou majitelku dost roztomilá. Cestou zažívají různá dobrodružství, připletou se na pouť, zdrogují se houbami, bojují s dravým ptákem, a především vášnivě a bez zábran konverzují na témata spojená s psí přirozeností.

Režisér Josh Greenbaum (o němž se lze dočíst, že svou pracovní kariéru po studiích začínal jako venčitel psů) a scenárista Dan Perrault domýšlejí, co asi psi říkají, když se baví o sexu nebo o exkrementech, a jaké výrazy používají, když po sobě nebo po někom jiném zuřivě štěkají. Není to rozhodně nápad, který by unesl víc než vyhrazených devadesát minut, ale kupodivu přináší i náměty k zamyšlení.

Američané mají problém s bělochy, Češi s ženami

Nepřekvapí, že v komedii o psech se mluví především o lidech. V originále pochopitelně o Američanech a jejich palčivých tématech – a jak už to dost často v nekorektních komediích bývá, i tahle do diváckých myslí pašuje navýsost korektní, ba výchovné poselství.

Navztekaný Bug, jehož dabuje černý herec Jamie Foxx, se tudíž ve svém odsudku lidské rasy zaměřuje zejména na bělochy, byla to totiž bílá rodina, která se ho z přehnané úzkostlivosti zbavila. A samozřejmě na závěr Bug nachází ideální útočiště u černých dětí. Hlavním padouchem celého příběhu nemůže být nikdo jiný než úpadkový bílý muž Doug, kterému dodávala jistou hodnotu jedině jeho partnerka, než jí došla trpělivost a opustila ho.

VOCASY NA TRIPU USA 2023 Režie: Josh Greenbaum Premiéra 17. 8.

V české jazykové verzi Bugova černá identita poněkud zaniká, respektive zůstává jen v obsahu vyřčených replik, ne už v jejich dikci (čímž se trochu ztrácí jejich smysl). Zase je tu ale příležitost zauvažovat nad tím, zda už demokratizace českého jazyka ve veřejném prostoru dosáhla kýženého vrcholu: že by šlo v použitém výrazivu zajít o moc dále, si lze dost těžko představit.

Je přitom zřejmé, že česká verze vulgárních promluv je víc než pouhý převod té původní – odráží se v ní aktuální stav mysli českého lidu, v níž lze z jakéhosi důvodu shledat zejména hlubokou fobii ze ženského pohlaví. Věřme, že bohemisté si Vocasy na tripu v české verzi nenechají ujít a načerpají v nich inspiraci pro svou záslužnou a trudnou práci.

Pozoruhodné je nejen obsazení hlasů, ale i skutečných psích rolí v tomto filmu. Informace od producentů praví, že se natáčení zúčastnilo víc než 90 psů, někteří jako komparzisté, jiní jako hlavní hvězdy a další jako jejich dvojníci. Někoho může šokovat skutečnost, že hlavního hrdinu Reggieho (jehož v originále mluví Will Ferrell, v češtině Ondřej Brousek), ve skutečnosti ztvárnila fenka Sophie. Ale i to nakonec zapadá do americké pokrokové agendy.