Rom a vozíčkář ničí mafii. Komedie Invalida z divokých slovenských devadesátek bojuje se zločinem černým humorem

„V hlavě mi rezonovaly dva skutečné příběhy o mafiánských praktikách z 90. let, které jsem si vyslechl,“ líčí scenárista Tomáš Dušička zrod filmu. „Ten první byl o muži, který si chtěl koupit drahé rádio na inzerát. Avšak domů se už nikdy nevrátil. Nakonec se ukázalo, že padl do rukou nesprávným lidem a ti ho zavraždili. Druhý příběh byl o muži, který spadl do kanálu, ze kterého někdo ukradl poklop. Strávil tam dva dny, než ho někdo našel, a po tomto zranění mu zůstaly trvalé následky. Oba příběhy jsou tragické a smutné, a možná i proto jsem se s nimi nějak vnitřně neuměl smířit.“

Výsledkem je bláznivá komedie, která oba příběhy spojuje a přináší zadostiučinění. Její hrdina Laco přežije incident s rádiem, ale následkům pádu do kanálu neunikne a skončí na vozíku – nicméně nevzdá se a připraví spektakulární pomstu viníkům svého osudu, což je mafiánská parta sahající od křivácké spodiny po vrchol lokální politiky. Věrným Lacovým společníkem a podporovatelem je Rom jménem Gabo. Jeho rodina má tak trochu prsty v tom, že u osudného kanálu dočasně chyběl „dekl“, proto teď Gabo nikdy nenechá Laca ve štychu...

Zdeněk Godla jako romský Švejk

Jakožto komedie boduje Invalida ve způsobu vyprávění, ve zvolené míře nadsázky a „nekorektnosti“ i ve zdařilém obsazení hlavních rolí a nápaditém zpestření těch vedlejších. Účinně tu hlavně zkraje funguje princip zpětně odhalované záhady: diváci jsou na počátku spolu s policisty konfrontováni s bizarním výsledkem dosud neznámých událostí, jejichž popis se následně dvojice vyšetřovatelů snaží vydolovat ze zadrženého Gaba.

Ten má na sobě (z dlouho záhadných důvodů) o několik čísel menší uniformu nacistického oficíra, ve které vypadá jako nádražák po flámu, a policisty přivádí k šílenství svým obšírným a kreativním líčením všeho možného, co nakonec vedlo ke kalamitě v místním muzeu.

Gabo v podání vynikajícího Zdeňka Godly je švejkovská figura (posléze až zbytečně polopaticky přiznaná), jeho odzbrojující dobráctví a zdánlivá nechápavost ukrývají potměšilou vychytralost a nakonec i svého druhu moudrost. S cholerickým údržbářem Lacem, který našel rovněž skvělého představitele v Gregoru Hološkovi, tvoří Gabo mile nesourodou dvojici, která se v návratech v čase ocitá v čím dál zamotanější a absurdnější historii. To vše ve zkarikovaných, ale podstatou věrných kulisách devadesátkového nevkusu, dezorientovanosti, slizkosti a gangsterství.

INVALIDA SR 2023 Režie: Jonáš Karásek Premiéra 20. 4.

Počáteční nasazení Invalidy je snad až kontraproduktivní, budí totiž velká očekávání vůči zbytku filmu a ne všechna se naplní. Děj má i slabší místa, zastřešující zápletka se točí okolo nezřízené touhy mafiánského starosty po muzeální Štefánikově čepici, tady už ale karikatura nabývá hodně naivní podoby. A provokativně drsné finále této černé komedie dokazuje známou pravdu, že zábavně zamotat příběh je vždycky o něco snazší než jej pak s podobnou elegancí pro diváky rozřešit.

Co ovšem průběžně ubývá na spádu a rafinovanosti samotného vyprávění, to režisér Jonáš Karásek alespoň částečně vynahrazuje situační komikou – třeba když na scénu vstoupí raper Rytmus v roli romského lichváře. Jeho kolegové z hudebního showbyznysu Majk Spirit a Vec byli zase angažováni do rolí policistů.

Nekorektností k sympatiím

Invalida si podobně jako třeba seriál Most! – též se Zdeňkem Godlou – zdánlivě nekorektně utahuje ze znevýhodněných skupin, zde kromě Romů také z invalidů (devadesátá léta těm i oněm komplikují život ještě o něco nevybíravěji než dnešek), ve skutečnosti z nich tím ale činí sympatické hrdiny s nečekaným potenciálem. Někdy to trochu zaskřípe chtěností, ale v úhrnu tenhle model funguje spolehlivě.

A rozhodně stojí za to nenechat si ujít závěrečnou scénu, etudu na téma cholerikova vnitřního klidu v restauraci, kde kuchař trvá na nahlas puštěné hudbě. Odchází se po ní z kina ve stavu mystického povznesení.