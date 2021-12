Konec jednoho fenoménu. Příběh zlodějů z Papírového domu se novou sérií uzavírá

Situace eskaluje. Profesor se odmlčel, budovu obklíčila policie a sympatický tým (anti)hrdinů přemýšlí, jak utéct. Fenomén Papírový dům svou pověst postavil na neustálé gradaci napětí. Teď, po pěti úspěšných sériích o celkovém počtu 41 dílů, diváci konečně mohou vydechnout.

První dvě série Papírového domu uvedla pouze ve Španělsku místní televize Antena 3. Ladrones, jak zní španělský výraz pro zloděje, měli velký ohlas, za hranice domoviny se však nedostali. To už ale za rohem číhali lidé od Netflixu, kteří větřili globální hit. Loni po uvedení čtvrté série streamovací gigant zveřejnil statistiky. Seriál vidělo na 167 milionů diváků ze 190 zemí světa. Ze skromného španělského seriálu je vlajková loď Netflixu, kterou se může pyšně ohánět před svými největšími konkurenty, jako jsou HBO nebo Amazon.

Hlavní síla seriálu jednoznačně tkví v jeho překotném tempu. Problémy se vrší na problémy, a když už to vypadá, že je nebezpečí zažehnáno, objeví se dvě nová. Vypadá to, že zákon je najednou zase o krok napřed. Tou dobou ale kriminálníci bývají napřed o kroky dva. Samozřejmě svůj trumf odhalí až na poslední chvíli, aby ani divák nic nepoznal, než mu zvrat scenáristé vítězoslavně předloží na stříbrném podnose.

Až na poměrně vzácné retrospektivní pasáže události nepolevují. V lecčem vypravěčský postup připomíná Útěk z vězení (2005–2017). I v Papírovém domu je koneckonců ústřední partička na té špatné straně zákona.

Alespoň zpočátku sotva sehranou skupina lupičů s přezdívkami podle světových metropolí dal dohromady charismatický mozek celé operace známý jako Profesor (Álvaro Morte). V týmu je například lehce přecitlivělá lupička Tokio (Úrsula Cobreróová), mladý a snadno ovlivnitelný hacker Rio (Miguel Herrán), zbrklý, ale odvážný Denver (Jaime Lorente) či mateřským citem oplývající Nairobi (Alba Floresová). Mýtus Robinů Hoodů v maskách, jenž mají potenciál obrat zlý španělský stát, jel na plné obrátky.

To vydrželo až do páté série, která by měla být tou úplně poslední. Záměry tvůrců ale dost možná překazí plán Netflixu. Papírový dům je takovým fenoménem, že by byla škoda nechat značku ležet ladem. Když už nic jiného, Netflix si právě objednal spin-off Berlin o stejnojmenné postavě v podání herce Pedra Alonsa.