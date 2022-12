Alpské drama o lásce, a smrti, kravách i Bollywoodu. Intimní snímek Kousek nebe si nenechte ujít

Především jsou to ale přednosti samotného filmu, v němž lze dlouze obdivovat nádheru alpské přírody, fascinovaně hledět na současnou podobu jen málo proměněného tradičního hospodaření a kochat se osobitou libozvučností švýcarské němčiny. Nejdůležitější je ale samozřejmě téma filmu a to, jak je uchopené.

Tím tématem je umírání, a to umírání předčasné a bolestné pro všechny okolo. A také láska, která se ve spojení s doléhající smrtí – pokud sama nezahyne – mění z abstraktního pojmu ve velmi konkrétní skutečnost. A pro úplnost výčtu kladů dodejme, že ve filmu účinkuje také pěvecký sbor a diváci se dočkají i vystoupení indických bollywoodských tanečníků.

KOUSEK NEBE Švýcarsko, Německo 2022 Scénář a režie: Michael Koch Premiéra 8. 12.

V centru dění se nachází mladý pár žijící v malé horské komunitě. Svobodná matka malé dcery Anna je místní pošťačka (a také výčepní, recepční či pomocnice při senoseči). Marco do hor přišel teprve nedávno a pracuje jako pomocník na statku. Na první pohled jsou poněkud nesourodá dvojice, mlčenlivý pořízek si však s atraktivní dívkou vzácně porozumí a jejich láska poráží konvenční představy. A není to tak, že by se spolu jen procházeli po rozkvetlé alpské louce – jejich souznění dokáže vyjádřit třeba i svižná jízda na motorce horskými serpentinami.

Marco občas cítí úzkost a strach ze smrti, která je na vesnickém statku přítomna stejně často a syrově jako plození a zrození (připouštění býka je jeden z nejdramatičtějších obrazů filmu vyprávěného povětšinou v dlouhých statických záběrech).

Marcovy obavy nicméně přehluší svatba a počátek šťastného rodinného života s Annou a její dcerou Julií. Vše je bezmála idylické, než jednoho dne lékařské vyšetření odhalí, že Marcovy obavy nebyly neopodstatněné a z jeho mozku je třeba vyoperovat nádor. To se povede a všechno je zase dobré, Marco s velkou zašitou jizvou na hlavě se za zvuků letitého diskotékového hitu What Is Love vrací do života. A pak se něco pokazí.

Když nemoc nebudí jen soucit

Marcův psychický stav se začne zhoršovat, i jeho tělo chátrá a brzy je Anně i celému okolí zřejmé, že vyhlídky nejsou dobré. Annina láska přesto trvá, i když Marco přichází o práci i o přátele. Potom však dojde k neblahé události, kdy Marco ztrácí zábrany a sexuálně se ukájí v přítomnosti Anniny dcery Julie. Annina sestra, která jej přistihne, je v šoku a Marco je okamžitě internován na klinice, odkud se ovšem po čase vrací, byť ne k Anně domů. A vlastně až tady se Kousek nebe dostává ke svému jádru, kde má Annina láska možnost (a poslední příležitost) ukázat svou sílu.

Vedle pozvolného tempa a úchvatných záběrů přírodních scenerií, jež zasazují Marcův a Annin příběh do nadosobního a nadčasového rámce, pracuje Michael Koch účinně i s obrazy, které ukazují Annu zároveň jako zcela současnou ženu, jež například navštěvuje tělocvičnu v nedalekém městě. A s celým globalizovaným světem pak příběh z alpské vísky symbolicky propojí příjezd indických filmařů. Vzniká tak působivá, stylizovaná a zároveň přirozená výpověď o jedinečném vztahu mezi dvěma lidmi, tady a teď, uprostřed širého a věčného vesmíru.

Asi lze Kousku nebe vytknout třeba to, že se víc zabývá emocemi než praktickými náležitostmi svého příběhu. Nebo že posiluje obraz ženy coby obětavé opatrovatelky muže. Ale možnost pozorovat ohromující fungování lanovky na balíky sena možná i tyhle výhrady vyváží.