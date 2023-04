Chyť toho králíka. Chorvatská spisovatelka napsala knihu o přátelství dvou bosenských žen

Šklíba není domácí

Bastašić se narodila v Chorvatsku do srbské rodiny, která záhy odešla do Bosny a Hercegoviny; dneska žije autorka, ročník 1986, v Bělehradě. Podobně všetečná je žánrově: začala s poezií, pokračovala knížkami povídek a knížkami pro děti – načež vydala svůj první román, který před nedávnem vyšel i v češtině.

Jmenuje se Chyť toho králíka a králík z té knihy mrká na čtenáře skoro odevšad: z názvu, z dürerovsky naladěné výtvarné práce reprodukované na obálce, z anotace, kde se píše o inspiraci Carrollovou Alenkou. To je ale zkratka spíš povrchní než hlubinná, s Carrollovým bujaře fantazijním, možná rovnou surreálním světem, s jeho smyslem pro absurdní, potrhlý humor toho má Bastašić společného asi jako kočka Šklíba s kočkou domácí.

V tom románu je vlajkovou lodí jiný text, a sice Stevensonův Ostrov pokladů. Právě na tenhle titul zaostří hrdinka, jistá Sára (původem z Bosny, později usazená v irském Dublinu), v určující chvíli svého života – během jednoho hovoru se starším bratrem své nejlepší kamarádky Lejly; hovoru, který se odehrál na sklonku Sářina dětství a úpatí jejího dospívání; hovoru, který založil silnou a trvalou fascinaci.

Jenže ten kluk, jmenuje se Armin, vezme z válečné Jugoslávie roha, zmizí bůhvíkde a přihlásí se přes Lejlu až po dlouhých letech. Je prý ve Vídni – a Sára za ním musí Lejlu dovézt! Zní to jako rozkaz, a Sára se podvolí. Odletí ze svého dublinského hnízda směr Mostar, aby svou někdejší kamarádku naložila do auta a společně podnikly osudový road trip.

Bosna bezútěšná

Ty dvě nemohly být vymodelovány kontrastněji. Mají se rády – i nemají. Lejla Sáru ukrutně štve, provokuje ji svým neomaleným chováním, svou syrovou i surovou řečí. Lejla je živočišný, živelný, trochu buranský vesnický typ s aureolou coury, Sára je naopak městská, kultivovaná, realizuje se víc na duchu, psaním; zřejmě představuje tak trochu autorčino alter ego.

LANA BASTAŠIĆ: CHYŤ TOHO KRÁLÍKA Překlad: Jakub Novosad Argo, Praha 2022, 224 s.

Sára má sice relativně harmonický vztah, ale odmítá mít děti; Lejle jsou potomci fuk, možná budou, možná ne, a z manžela má asi nejvíc strach, týrá ji totiž na duchu i na těle. Obecně se tu pak střetávají ex-jugoslávská realita s realitou irskou, někdejší domov s přítomným exilem, tehdejší dětství a dospívání – a dnešní dospělost, jakkoli problematická. Irsko je útěšné, málem ideální, Bosna bezútěšná, hmotně i sociálně bídná.

Profily obou dívek, stejně jako obou jejich domovin, se před čtenářem rozvíjejí právě díky cestě. Je to vývojová, poznávací literatura, která sice uhání kupředu, v autě směr Vídeň, ale souběžně otvírá široké, obrazné průhledy k minulosti, ke společným zážitkům, ať ve škole, v rodině nebo v náručí prvních milenců.

Válečného reálu je tu minimum, prostor zabírají především konkrétní figury, jejich prožívání a představy; například Sářini rodiče – zachycení opět v průniku tehdejšího a přítomného. Otce, druhdy policistu, stíhá dcera výčitkami za to, že zemřel pokojně, že za své osobnostní haprování v rodinném rámci víc netrpěl; matku, imobilní hroudu sádla, napasovanou v improvizovaném vozíku, raději jen pozoruje zpovzdálí – průhledem v křoví...

Kde má kořeny

Zatímco Lejla je neohrožená, trochu šílená, nemá strach ze smrti, Sára se bojí o život; jako by ex-jugoslávská divočina nastartovala pudy, zatímco poklid ostrovního Dublinu je ukolébal, potlačil, vyzmizíkoval. Ostatně k té cestě dala povel Lejla. A přestože Sára auto řídí, je víc řízena, Lejla s ní v řeči nelítostně smýká, deformuje ji – ať jsou právě v přítomném, anebo minulém čase.

Možná v tomhle trochu rezonuje Carrollův bílý králík; je to jeho nora, kam Alenka úvodem vyprávění zahučí, a je to on, kdo se pak v alternativní realitě stane jejím průvodcem. Sára taky úvodem zahučí do labyrintu, který na ni Lejla nachystala, a je to Lejla, jak řečeno, kdo určuje směr i „temperaturu“ jejich cesty. Závěr příběhu je ale pojatý jako hádanka, takže možností se otvírá poněkud víc...

Ten románový text se sice místy rozlévá do přílišné šíře, lyrické popisnosti, nostalgického detailu, ale pozvolné tempo závěrem, jakmile holky vjedou do Rakouska, graduje. A vyprávění se vrství. Přesto je vzkaz ve finále jasný: Sára se Bosny v sobě jen tak nezbaví. Možná jí Lejla zatelefonovala po letech právě z tohoto důvodu: aby jí připomněla, odkud se vzala, kde má kořeny, jaký časoprostor ji formoval. Že její někdejší domovina není jenom křivda, nenávist a válečné šílenství, ale třeba i „ostrov pokladů“. Že tohoto králíka se třeba vyplatí chytit.