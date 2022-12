Krchovský ve své nové sbírce přemítá nad tíhou každodennosti

Je na tom variování pořádný kus pravdy. Nová sbírka, vydaná brněnským Hostem, se jmenuje Už zase vyšlo slunce. Nenechme se ale zmást: titulní věta nekonstatuje vitalitu, radost z paprsků, které se blahodárně rozlily po krajině, ale daleko spíš úmornost a únavnost toho faktu, všechnu tíhu opakování, všechnu tíhu každodennosti, života, který spěje vždycky jedním směrem – ke smrti.

Samota, láska nejdražší

Krchovský tak před víc než čtyřiceti lety, na sklonku sedmdesátých let, začínal: v dostředivých samomluvách, kde byl sám sobě lyrickým subjektem, vlastním stínem, tím druhým, celým světem i bohem. Kde cokoli vnějšího, objektivního sloužilo jen jako zrcadlo jeho poetickým projekcím.

Jako roznětku používal precizní, k absolutní dokonalosti vybroušený vázaný verš, vždycky nabitý třaskavým dějem, špikovaným upadlou sexualitou a nezřízenou konzumací vybraných alkoholů – a završený ostrou pointou, jejíž absurdněkomický potenciál stavěl všecko řečené obratem na hlavu. Prostě s Krchovským se člověk odjakživa bavil: psal jasně, dynamicky, chytlavě. A dneska?

JIŘÍ H. KRCHOVSKÝ: UŽ ZASE VYŠLO SLUNCE Host, Brno 2022, 64 stran

Taky v novince je úběžníkem marnost, jak jinak, všecko uvadá; lyrický subjekt se tady ofrňuje nad kvetoucím keřem, kytkou, hmyzem, štěbetajícím ptactvem. Bůh musí být blázen, pokud ho tohle pořád baví. Vždyť „život je jenom ztráta času“. Mámení, přelud, zlý sen, odkud je to kousek do zásvětí; buď nicoty, anebo věčnosti.

Básníkovo alter ego tam míří samozřejmě vždycky samo (“Samoto! Lásko má nejdražší“), co víc: míří tam po vyhroceném způsobu Ladislava Klímy – egodeisticky. Subjekt by neustále rád „fušoval bohu do řemesla“. A než tam, v tom zásvětí, definitivně zmizí, má tady k ruce jedinou oporu: slova-zaklínadla, slova-vysvobození, slova, jejichž mocnosti se vyznává málem romanticky: „bez vás tu úzkost nelze zmoci“.

Tu a tam potomci

Jenže něco je v té novince taky jinak. Básník o tom referuje hned v podtitulu sbírky: „Zápisky čtyřverším, výběr z let 2016 až 2021.“ Zatímco v 80. letech psal Krchovský opravdu širokým dechem, střihnul si dokonce epos o čtyřiadvaceti devítiverších (Mumie na cestách), a sázel hodně na příběhovou linku, v nových a novějších textech je spíš aforistou – úsporným, úsečným, trochu syrovějším glosátorem, a někdy i vyloženě časových témat, např. prezidentské volby 2018: „Nechci už vlastně nic... Co tedy po kom chci? / jsou tady tu a tam ale mí potomci... / letos jsem neřešil – volit, či nevolit / volil jsem! Budoucnost... Nastal však neolit.“ Takže méně slov a méně srandy? Zájem o druhé, odpovědnost k realitě teď a tady? Starost o zítřek? To by byla zásadní proměna autorovy neodekadentní stylizace!

Tak žhavé to ale nakonec není. Jsou to možná pootevřená dvířka k básníkovu příštímu. K jinému vnímání slunce, co právě zase vyšlo. Anebo taky ne, pokud platí úvodní: „Ať píšu, co chci, je to vždycky / jen variace na totéž...“