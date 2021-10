Dystopické seriálové drama o soutěži se zvrácenou verzí dětských her dobylo svět. Vítěz klání si v seriálu domů odnesl pohádkovou výhru. Tvůrce nejúspěšnějšího seriálu v historii Netflixu ale tolik peněz nemá. „Netflix mi nic nepřidal. Zaplatili mi podle původní smlouvy,“ popisuje Hwang Dong-hyuk. „Je možné, že mě donutí natočit druhou sérii, než mi bude dovoleno být bohatý,“ zavtipkoval.

Dong-hyuk scénář tvořil přes deset let a v kombinaci s náročným natáčením se to podepsalo na jeho zdraví. Vypadalo mu šest zubů. „Bylo to fyzicky, mentálně i emočně vyčerpávající. Když jsme točili, dostával jsem nové nápady a musel stále přepisovat už hotové scénáře,“ prozrazuje.



V roce 2009 Jižní Koreu postihla ekonomická krize. Dong-hyukova matka přišla o práci a režisér točením menších projektů nedovedl vydělat tolik, aby rodinu zaopatřil. Rodina si musela vzít hned několik půjček a dostala se do hlubokých dluhů. Přesně v takové situaci se nacházejí i soutěžící Hry na oliheň.

Stres z nesnadné rodinné situace řešil Hwang Dong-hyuk v jedné z mnoha čtenářských kaváren v Soulu. Zde se seznámil s japonskými komiksy, které Hru na oliheň také inspirovaly. Těmi nejvýraznějšími byly série Battle Royale a Liar´s Game. Obě zobrazují lidi na okraji společnosti donucené vraždit jeden druhého.

Je režisér fanouškem seriálů? „Mám problém cokoliv zhlédnout do konce. To se mi povedlo jen u dvou seriálů - Perníkového táty a Mindhuntera,“ popisuje. Hra na oliheň uzmula na Netflixu prvenství dobové romanci, seriálu Bridgertonovi. „Lidé mi říkali, že je to skvělé, ale vzdal jsem to v polovině prvního dílu. Je to šest, nebo sedm let, co jsem byl sám naposledy ve vztahu. Nedokážu se vcítit do žádné romance,“ míní Dong-hyuk.