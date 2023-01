Autor La La Landu stvořil ve svém novém filmu Babylon skvostný divácký propadák

A když potom film skončí, zjistí, že ho nemůže dostat z hlavy, protože ty brutálně groteskní obrazy si žijí vlastním potměšilým životem a skládají krutě upřímné podobenství o významu lidského snažení v jakémkoli kolektivním oboru.

Jistěže ne každý to tak ale musí cítit a ne každý je ochoten takový pokus podstoupit: ukázalo se to na návštěvnosti filmu v Americe, kde Babylon, jakkoli jej provázela značná očekávání i martketingová kampaň, bez milosti propadl. Jistý podíl na tom měla vánoční bouře Elliott, která během premiérového víkendu zavřela diváky doma, ale i bez ní by měl nejspíš Babylon potíž přiblížit se svými dosavadními výnosy alespoň vzdáleně výrobním a propagačním nákladům odhadovaným na 160 milionů dolarů.

BABYLON Scénář a režie: Damien Chazelle Hrají: Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Tobey Maguire, Samara Weaving, Eric Roberts ad. Premiéra 19. 1.

Nelze se proto divit názorům, že pro tvůrce úspěšného La La Landu (ten byl naopak zařazen mezi dvacítku nejvýdělečnějších projektů roku 2016) Damiena Chazella se jedná o opulentní kariérní sebevraždu. Někdo je, i vzhledem k tématu snímku, dokonce toho mínění, že toto harakiri je záměrné.

Nenasytný moloch

Damiena Chazella vystřelil ke slávě snímek Whiplash z roku 2014, který uspěl na festivalu Sundance a získal tři Oscary; o dva roky později přišel zmíněný La La Land, který získal Oscarů šest (a chvilku byl nedopatřením i Nejlepším filmem). Whiplash předkládá příběh mladého jazzového bubeníka, kterého vlastní ctižádost i sadismus jeho učitele ženou až téměř k psychickému, fyzickému a sociálnímu zničení.

Muzikál La La Land ukazuje bouřlivý zrod a trpký konec milostného vztahu dvou lidí usilujících o úspěch ve filmové, respektive hudební branži v současném Los Angeles. V Babylonu, jehož projekt měl prý Chazelle v hlavě patnáct let, se prolínají motivy i styly obou zmíněných filmů: zásadní roli tu opět má chiméra umění, úspěchu a slávy a téměř zákonité osobní ztroskotání těch, kdo se jí upíšou. A odpověď na otázku po smyslu této oběti ani tentokrát není jednoznačná.

Babylon sleduje propojené osudy několika hlavních postav: začíná s mexickým mladíkem Manuelem (Diego Calva), který je ochoten dělat jakoukoli práci, aby se uchytil v bouřlivě expandující továrně na sny. Dostane tedy za úkol doručit živého slona na extravagantní večírek jednoho ze šéfů studia Kinoscope. Tam, uprostřed velmi explicitně pojednaných bakchanálií, se Manuel seznámí s dívkou z New Jersey jménem Nellie LaRoy (Margot Robbie), která sice ještě v ničem nehrála, ale je přesvědčena, že je jí souzeno být hvězdou. A skutečně se jí shodou „šťastných“ okolností stane – brzy nikdo nemluví o nikom jiném než o vyzývavé dračici, která dokáže na povel uronit přesně načasovanou slzu.

O místo na výsluní naopak už dávno nemusí bojovat etablovaný filmový herec, donchuan a bouřlivák Jack Conrad (Brad Pitt), do jehož služeb se posléze dostane Manuel a odrazí se ke kariéře hollywoodského profesionála. Film sleduje i dráhu černého muzikanta Sidneyho Palmera (Jovan Adepo) nebo lesbické čínsko-americké kabaretní zpěvačky a kresličky titulků Lady Fay Zhu (Li Jun Li).

S těmi a mnoha dalšími provází Damien Chazelle diváky groteskně stylizovaným světem hollywoodských počátků, kde se za úspěch platí vším možným včetně lidských životů, ale nikdo toho nelituje, protože všechny prostupuje posvátné vzrušení z pocitu, že jsou součástí něčeho velkého, čemu patří budoucnost. A nikdo z nich si nepřipouští, že ten nenasytný moloch každého dříve či později bez milosti vysaje a zničí, vezme jim identitu i osobní budoucnost za pofidérní příslib věčného života.

Jiné zpívání v dešti

Zlomem, který zamává s osudy protagonistů, je zejména příchod zvukového filmu: pro někoho šance, ale pro většinu hvězd němé éry zkáza. Babylon tu intenzivně komunikuje s muzikálem Zpívání v dešti (1952), který pojednává právě o tomto šoku. Chazellova Nellie LaRoy částečně rehabilituje postavu Liny Lamont, herečky, která se nezvládla přizpůsobit technickému pokroku: v podání Margot Robbie není hloupá ani intrikánská, ale to ji stejně neochrání před zkázou.

Peklo závislostí, které hollywoodská mašinerie generuje, přivede ke konci snímku Nellie a obětavého Manuela (tehdy už si dávno říká poamericku Manny) do již zcela surreálného bludiště neřestí a zvrhlých zábav, kterému velí upírsky pojatý boss herního impéria (Tobey Maguire). Vysátí je dokonáno, co zbývá? Přece všechny ty famózní filmy, které tehdy, ale hlavně potom přišly a jichž by nebylo bez oněch krutých obětí: závěr Babylonu tak přece jen nachází vykoupení, ale jinde, než ho postavy po většinu času hledaly. A jestli to všechno skutečně stojí za to, si musí nakonec tehdy i teď spočítat každý sám.