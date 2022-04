Nahota je součást života, ve filmech mi nevadí, říká Bond girl Léa Seydouxová

Lidovky.cz: Podle čeho si vybíráte role? Co v nich hledáte?

Různé věci. Musím mít pocit, že jsem na tu roli dost dobrá, nebo ještě lépe, že jsem jediná, kdo ji může zahrát. Zároveň potřebuju ke své postavě cítit silný vztah. Teprve když jsem s ní emocionálně propojená, chci ji hrát. A taky mi záleží na tom, kdo režíruje. Když se mi líbí předchozí práce režiséra, chci s ním pracovat. Dá se říct, že chci točit s velkými talenty.

Lidovky.cz: Patří mezi ně i David Cronenberg, v jehož novince Crimes of the Future se máte objevit?

Určitě, je to skvělý a velmi unikátní režisér. Jeho dílo má navíc v sobě něco tajemného, v jeho filmech je vždycky něco, čemu úplně nerozumím, a to se mi na nich líbí. Crimes of the Future jsme točili loni v létě, hraju tam chirurgyni.