Letní filmová škola ocení Suchého i Kačera. Zakončí ji Mádlovy Vlny

„Tvůrčí dráha Jiřího Suchého je natolik komplexní, že ho nelze označit jen za autora písní a divadelních her či za herce a režiséra. Jeho osobitá, hravá poetika prostupuje všemi uměleckými obory a my se velmi těšíme na to, že diváci LFŠ budou mít příležitost mimo jiné vidět jeho první celovečerní režijní počin, experimentální snímek Nevěsta z roku 1970,“ uvedla programová ředitelka LFŠ Iva Hejlíčková.

Předání druhé ceny za celoživotní přínos českému filmu je pro pořadatele smutné, protože jejím držitelem měl být Jan Kačer, který 24. května ve věku 87 let zemřel. „Do poslední chvíle jsme s ním připravovali výběr filmů, do Uherského Hradiště se moc těšil. Jeho herecké mistrovství si přesto připomeneme výběrem filmů, které si sám zvolil, a cenu převezme jeho dcera, herečka Adéla Kubačáková,“ dodala Hejlíčková.

Při příležitosti 50. ročníku festivalu pořadatelé připravili několik novinek ke zvýšení diváckého komfortu. „Pro diváky letos vylepšíme komunikaci systému vpouštění do sálů, nasadili jsme více repríz, navýšili počet sálů a ve čtvrtek místo dvou sálů budeme promítat celkem ve čtyřech,“ řekla ředitelka LFŠ Radana Korená.

K programu LFŠ patří také další výstava připravená Českou tiskovou kanceláří (ČTK), která je mediálním partnerem festivalu. Venkovní výstava 100kamžiků představí sto let jejího fotozpravodajství. Samostatnou výstavu bude mít na LFŠ bývalý olomoucký fotoreportér ČTK Vladislav Galgonek, jehož černobílé fotografie tvořily podstatnou část zpravodajství československých tištěných médií před rokem 1989. Expozice v Klubu kultury, kterou připravilo olomoucké Muzeum umění ve spolupráci s ČTK, ukazuje výběr z nedávno zdigitalizovaných Galgonkových fotografií z let 1973 až 1989.

Emoční zakončení

ČTK bude mít na LFŠ opět novinářský workshop, ze kterého budou studenti také zajišťovat informační servis z festivalového dění, včetně natáčení podcastu Četkast na Filmovce. Stejně jako loni se ČTK postará o kompletní fotografickou dokumentaci jubilejního ročníku, bude také streamovat vybrané akce, slavnostní zahájení a ukončení.

Závěrečným filmem LFŠ bude Mádlův snímek Vlny vyprávějící příběhy novinářů Československého rozhlasu. „Chtěli jsme jubilejní Filmovku končit opravdu emočně silným filmem a tím Vlny rozhodně jsou. Navíc je to film až bolavě aktuální, jakkoliv se odehrává v letech 1967 až 1968. Demokracie a svobodná média pořád nejsou samozřejmou věcí, bohužel,“ konstatoval dramaturg Jaroslav Sedláček.

Filmové sekce a doprovodný program jsou postupně zveřejňovány na stránkách akce. Loni na LFŠ zavítalo 4 500 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 3 140 vstupenek. Festival tehdy promítl 180 filmů ve 189 projekcích.