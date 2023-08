Festival pro celou rodinu a koncerty pod nebem. Jubilejní Letní Letná se letos odehraje i na vodě

Po zahajovacím představení bude následovat Pocta novému cirkusu, která se bude reprízovat další den 17. 8. Projekt vychází z díla Aquanauts Pompeho Hedengrena a pod režijním vedením Jasperse Nikolajeffa propojí akrobaty z Cirk La Putyka, Losers Cirque Company, AirGym Art Company s akvabelami z pražského SK Neptun a artisty z Cirkus Cirkör.

Představení vzdá u vodní nádrže na pražské Letné hold novému cirkusu na vodě. Show Aquanauts v sobě spojuje vodu, oheň, vzduch a lásku. Pět desítek akrobatů a akvabel zavede diváky pod i nad vodní hladinu i vysoko k nebesům. Uvedena bude pouze dvakrát a bude divákům přístupná zdarma. „Máme kulaté narozeniny a chceme vzdát poctu novému cirkusu, žánru či disciplíně, která je už po dvacet let součástí našeho života na Letné.

Proto jsme spojili síly českých a švédských umělců, aby vzniklo něco jedinečného, něco, co na české novocirkusové scéně zatím nebylo,“ vysvětlil ředitel festivalu Jiří Turek.

Dvacet let je dlouhá doba a festival se má čím vykázat, v roce 2004, kdy v závěru léta poprvé začal, byl u nás nový cirkus málo známým žánrem. Nejdřív to vypadalo na nezávaznou akci v „divadelně“ prázdném termínu, ale stačilo pár ročníků a bylo jasné, že festival našel cestu k novému žánru a také se trefil do vkusu diváků.

Nonverbální žánr s vysokou atraktivitou, kterou zaručují cirkusově akrobatické disciplíny, je divácky přístupný, jde o produkce pro celou rodinu. A nešlo jen o inspiraci francouzským novým cirkusem z osmdesátých let, pohybové divadlo a pantomima má u nás skvělou tradici Turbem počínaje a Provázkem konče.

Letní Letná využila i toho, že do té doby k nám už jezdily renomované francouzské soubory, z nichž každý předvedl vlastní svébytný styl. Jejich vystoupení měla stavbu, režii a většinou rozvíjela nezaměnitelné téma. Cirque Ici, Que-cir-que, Voliere Dromesko, Cahin Caha byla a jsou sdružení složená z absolventů prestižních francouzských cirkusových škol a v Česku pokaždé slavila velké úspěchy. A také přinášela inspirace, ovlivnila třeba tvorbu domácího Divadla Continuo, které jednu svou etapu postavilo na vzdušné akrobacii a dokázalo z ní vytěžit bohatou divadelnost.

Festival se za dvacet let může vykázat plejádou skvělých zahraničních hostů především z Francie: Cahin Caha, Cirque Baroquemim a akrobat Daniel Gulko, Cirque Ici s Johannem le Guillermem, který krotil imaginární zvířata – v paměti utkvělo jeho rajtování na „divokém oři“, jehož spodek tvořily desítky vibrujících železných tyček.

Nebo soubor Les Colporteurs, úžasní francouzští provazochodci, Compagnie XY – neskuteční vzdušní akrobaté, ohromující Cirkus Galapiat s Risque Zero, Cirque Inextremiste se svou vpravdě drastickou akrobacií a surovým humorem, dále francouzsko-katalánský soubor Baro d’Evel Cirk Cie, který poprvé na festival přivezl koně. Zábavní byli erotičtí kutilové – akrobaticko-klaunské duo Jean-Paul Lefeuvre a Didier André. A úplně odjinud Cirque le Roux s burleskou.

A nebyli jen Francouzi, přijeli i Švédové – Cirkus Cirkör, Kanaďané – Cirque Alfonse, Britové – NoFit Stage. A mnozí se vraceli s novými projekty, loni třeba za všechny Johann Le Guillerm, akrobat, melancholický klaun, krotitel, mág i trochu kutil, který znovu okouzlil svým autorským projektem Terces. I letos při jubileu budou návraty, s novými projekty přijedou NoFit State, Cirque Aital, Cirque Alfonse. Bratrovražednou show pod názvem Bitbybit nabídnou bratři Bruyninckxové z francouzsko-belgického souboru Collectif Malunés.

Z domácích souborů se představí například Cirko Hopley, AirGym Art Company, Eliška Brtnická, Feel the Universe Circus Company s „existenciálním“ triptychem. A zajímavě vyhlíží i projekt čtyř performerek ze čtyř zemí Crossing.

Návštěvníky čeká i divadelní program pro děti a také doprovodný program od workshopů přes výtvarné či cirkusové dílny až po koncerty a akce pod širým nebem.