Letní slavnosti potvrdily kvalitu. Festival nabídl i operní radovánky tak, jak si je dopřával Král Slunce

Zahajovací koncert přinesl renesanční vokální polyfonii 16. století ve svrchovaném podání německého souboru Calmus Ensemble (A capella). Koncert podnítil posluchače ve zcela zaplněném v kostele Emauzského opatství k meditaci nad životem a smrtí s útěchou hudby a biblických textů na cestě do věčnosti. Osu programu tvořily pětihlasé Lamentace mistra tohoto stylu Orlanda di Lasso, v nichž zhudebnil k nočním modlitbám během Svatého velikonočního třídení Jeremiášův pláč nad dobytím Jeruzaléma Babyloňany.

Večer doplnilo žalmové moteto Thomase Stolzera, vycházející ze stylu třetí generace franko-vlámské kompoziční školy. Vokální polyfonii se i u nás věnuje řada souborů (Cappella Mariana, Tiburtina Ensemble nebo Collegium Vocale 1704), nicméně německý vokální soubor Calmus Ensemble vedle vytříbené sezpívanosti při prolínání přediva hlasů od jasného sopránu Anji Pöcheové po hluboký bas Manuela Helmekeho vnesl do interpretace mnohem výraznější uplatnění dynamiky od jemných pianissim třeba v prosbách, aby Hospodin pohlédl na zármutek Jeruzalémských, po gradace při rozbouřeném líčení Božího hněvu a lidských hříchů.

Do pozdního středověku na italské cesty skladatele Johannesa Ciconia přenesl posluchače v kostele sv. Martina ve zdi soubor La fonte musica ve večeru s názvem La strada del cielo. Seskupení se specializuje na málo probádanou hudbu italského trecenta. Ciconiovo rozkročení mezi dožívající styl ars nova a „moderní“ ars subtilior prezentovala jeho moteta, ballaty, kánon, madrigal, Gloria a Credo z mešního ordinaria. Rozšířené o skladby, jejichž autory dnes neznáme, zazněly v různé kombinaci hlasů sopranistek Aleny Dantchevové a Francesky Cassariniové a tenoristy Gianluky Ferrariniho, hráče na fidulu Teodora Baua a Michele Pasottiho, loutnisty a uměleckého vedoucího souboru.

Zejména zhudebnění světských textů s bohatými melismaty i kolorováním melodií v sobě měla náboj napínavých vyprávění o strastech milostných trýzní. Zarazil až drsně syrový a silný zvuk fiduly, která „tvrdila muziku“ tak intenzivně, že jemné drnkání loutny až zanikalo.

Skutečné pochybnosti nad zvoleným interpretačním přístupem však vyvolal koncert The Dubhlinn Gardens s irskými baladami a tanci. Soubor A nocte temporis (Od nepaměti) založený v roce 2016 belgickým tenoristou Reinoudem Van Mechelenem a úspěchy s nahrávkami Bachových árií, se pustil do hudby, která je úzce spjatá s oblastí, kde vznikala a kde je její tradice stále živá (můžeme to přirovnat například k moravským cimbálovkám).

Repertoár zahrnoval irské popěvky, písničky i písně předávané po dlouhou dobu jen ústní lidovou tradicí. Často na velmi lascivní témata, opěvující drsnými slangovými výrazy třebas černoty chlupaté intimní ženské partie. Takové písně, ale ani vzdorně protiválečné balady, ba ani pastorální milostná vyznání však nejde zpívat bruselsky „vzorně“ školeným hlasem s očima upřenýma do not – ani doprovázet naučenými variacemi na flétnu, harfu, violu da gamba nebo cembalo místo „živelné“ improvizace. Vysoký tenor Reinouda Van Mechelena se může skvěle uplatňovat zejména ve francouzské barokní hudbě, která měla na rozdíl od italských kastrátů tento hlasový typ ve velké oblibě, ale až obscénní syrovost nebo válečnické odhodlání ztrácí při „akademické“ interpretaci „koule“.

Letní slavnosti vyvrcholily včera v kostele sv. Šimona a Judy dvěma divertissemens, malými operními radovánkami, jak si je v komnatách paláce ve Versailles dopřával dvůr Krále Slunce.