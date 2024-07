Cokoli si básník zamane... Co s pohádkami Eugena Brikciuse? Číst je, co jiného?

Poprvé v jednadevadesátém roce, kdy autor publikoval soubor studií Vyložení umělci s podtitulem „kunsthistorické pohádky“. A pak o rok později znovu, kdy Brikcius zařadil do svého druhého oficiálně vydaného knižního svazku, nazvaného případně Sebraný spis, oddíl „Kritické pohádky“.

Jsou ty nynější pohádky – pojmenované prostě Pohádky – jiné?

Cibulka a porcelán

Jsou i nejsou. Mají každopádně kořen dost hluboko v dějinách. V 70. letech. Tehdy to měl Brikcius, ročník 1942, v Československu s režimem dost nahnuté, takže pracoval buď ve stínu (například na přelomu let 1973–1974, kdy byl osm měsíců vězněn pro hanobení SSSR), nebo rovnou pod hladinou (to zejména od roku 1976, kdy byl čerpačem ve Vodních zdrojích).

Zkraje sedmé dekády psal pro časopis Ohníček různé „nezbedné hry“, vždycky na konkrétní měsíc – a na konci sedmé dekády pak publikoval v tematických omalovánkách vydávaných nakladatelstvím Panorama první čtyři ze svých „pohádek“.

Tedy nikoli těch „kunsthistorických“ ani „kritických“, ale těch doopravdy pohádkových: „Jak šel Vašek na moruše“, „Jak vzal králík do zaječích“, „Jak jel střevlíček Pavlíček na prázdniny“ a „Jak se slůně učilo chodit v porcelánu“.

Ovšem publikoval je tehdy skrytý za jménem Zdeňka Cibulky, po revoluci slavného kavárníka a později nakladatele pracujícího pod hlavičkou Týnské literární kavárny.

A taky pohádka, která je v přítomné knížce na samotný závěr, „Jak se Šafránek dostal do herbáře“, má své dějiny – konkrétní vzpomínku, která datuje její vznik do poslední třetiny 70. let.

V knize Eugen Brikcius uvádí autor vzpomíná: „Kdysi jsem ji napsal latinsky a přečetl na Šafránkově ,podvratné‘ výstavě v galerii Svazu zelinářů v Jilské. Na správných místech textu se smál pouze latiny znalý Ivan Dubský. Jeho zasmání vždy echově opakoval vedle stojící Egon Bondy.

Ostatní, vesměs nelatiníci, s úctou naslouchali a smáli se spolu s Bondym. Přítomní agenti Státní bezpečnosti, očekávající tajnou schůzi Charty 77, se nesmáli vůbec. Nevím, nevím, zda se tehdy potvrdila má teze, že latina je skoro stejná jako čeština...“

Harry groteskní

Takže je jasné, že většina přítomných pohádek ty „kunsthistorické“ i ty „kritické“ historicky předběhla: tyhle vznikly vesměs v 70. letech, zatímco tamty až v letech osmdesátých. A mají něco společného?

Jedněmi, druhými i třetími pohádkami se mihne jméno malíře a kreslíře Jana Šafránka – a pak sochaře Karla Nepraše, Brikciova druha z přístolní společnosti zvané Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, z té neodadaistické formace, která rozvíjela aktivity takřečených Šmidrů, činných zejména v 50. a 60. letech.

Eugen Brikcius: Pohádky Aula, Praha 2024 Ilustrace Ewald Murrer

84 stran

A dál? Pak je tu samozřejmě společná komika, její základní rámec, ten čistý humor bez vtipu, čili komika absurdního střihu – a to jak situační, tak častěji jazyková.

Ostatně jazyk situaci zakládá, rozehrává, popisuje. Bez řeči by situace byla němá. Jako groteska. To „groteskní“ se tady napříč knížkou vývojově stupňuje. Brikcius totiž sedmero pohádek seřadil tak, aby šly jedna za druhou, z jednoho vývojového stadia čtenáře ke druhému.

Něco na způsob Harryho Pottera, který strávil na škole v Bradavicích taky sedm let; a co rok, to v sáze J. K. Rowlingové jedna kniha. Brikcius sice složil svých sedm pohádek do jedné knížky, ovšem od napsání k vydání uběhlo daleko víc vody, skoro sedm krát sedm let.

Ty staronové pohádky jsou tedy teď tady s námi. Co s nimi? Číst je, co jiného? Dětem i dospělým. Brát je jako nedílnou fazetu Brikciova díla – vždyť, jak autor sám napsal, už „druhá polovina šedesátých let proběhla opravdu jako happeningová pohádka“.

Jako nedílnou fazetu díla, které je vnějškově, formálně či výrazově všetečné, je zadobře s poezií, prózou, fejetonem i esejí – ale v jádře je pořád stejné, pořád jedno.

Taky v pohádkách se postupně klube na světlo sám autor, stavitel vlastní legendy, konstruktér vlastního světa, v němž existuje a funguje obratem cokoli. Cokoli si básník zamane, cokoli vysloví...